Les gyms font appel à leurs clients pour faire bouger le gouvernement

Ce geste, qu’ils qualifient de manifestation pacifique qui respecte les mesures sanitaires, a lieu toute la journée dans différentes villes du Québec.

Les clients étaient peu nombreux à se présenter jeudi matin lors du passage de Radio-Canada à l’extérieur d’un gym de la capitale. Seuls quelques-uns étaient sur place pour offrir leur soutien.

La situation était similaire aux abords de salles d'entraînements de Montréal.

Les propriétaires affirment ne pas comprendre la directive gouvernementale qui les oblige à fermer leurs entreprises. Ils considèrent que cela va à l'encontre de la protection de la santé physique et mentale.

On a beaucoup de clients qui nous envoient des cris du coeur parce que moralement et mentalement, on le sait que l'anxiété est dans le plafond présentement. Nos clients veulent juste se tenir en santé et loin des hôpitaux , affirme l’instigateur de la coalition et propriétaire du Mega Fitness Gym de Québec, Dan Marino.

Le propriétaire du Mega Fitness Gym et instigateur de la coalition, Dan Marino. Photo : Radio-Canada

Pas de désobéissance

Les propriétaires de gyms avaient menacé de défier la santé publique et d’ouvrir leurs portes le 29 octobre, malgré l’interdiction.

Ils se sont ravisés après que le gouvernement ait décidé de donner des contraventions à la fois aux propriétaires et aux clients.

Manque de cohérence?

La coalition souligne ne pas saisir la logique derrière les mesures imposées par le gouvernement.

On roule à peu près à 50 % de notre clientèle, environ 25 personnes à l'heure. Ce n'est pas trop un gros rassemblement, sur 25 000 pieds carrés. Il y a une file de personnes qui attendent à la SAAQ à côté. Il y a plus de monde dans la file présentement qu'il pourrait y en avoir dans mon gymnase. On est des partenaires de la santé et ils ne l'ont pas compris encore , lance Dan Marino.

Le propriétaire du Nutrition Sports Fitness, voisin du Mega Fitness Gym, appuie la démarche de la coalition.

C'est dur pour nos business et pour le moral. Quand le gym est vide, il n'y en a plus de business. On n'est pas délinquants. On n'est pas en train de bloquer des routes. On est là pour montrer notre appui et essayer d'avoir une conversation avec le gouvernement , soutient Gino Chamberland.

D'autres actions possibles

Il s’agit d’une première action, pour la coalition, qui mentionne qu’il y en aura d’autres si le gouvernement refuse de les entendre.

On n'abandonnera pas. Avec les témoignages que j'ai eus de tous ces gens, c'est sûr que je ne les laisserai pas tomber. C'est une promesse , avance Dan Marino.

Les mesures sanitaires qui incluent la fermeture des salles d'entraînement devaient se terminer le 29 octobre, mais ont été prolongées jusqu'au 23 novembre.