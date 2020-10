Masque obligatoire pour tous les élèves des écoles du conseil scolaire MonAvenir à Toronto

Après des semaines de plaidoyer, un groupe de parents d'élèves du Conseil scolaire catholique MonAvenir ont gagné leur pari.

Ces dizaines de parents d’élèves tentaient d’interpeller, depuis plusieurs semaines, le conseil scolaire pour lui faire part de leurs inquiétudes concernant le port du masque et la ventilation.

Une pétition lancée en septembre par un parent, Jennifer Gauthier, réclamait le port du masque obligatoire pour tous les élèves, de la maternelle à la 12e année, même si le gouvernement provincial ne l'exige qu’à partir de la 4e année. La pétition a cumulé plus de 470 signatures en date du 29 octobre.

Les conseillers scolaires de MonAvenir ont voté en faveur de cette motion  (Nouvelle fenêtre) mercredi soir.

Dans une lettre envoyée jeudi matin, le directeur de l'éducation, André Blais, précise que la hausse du taux de propagation au sein de la population générale de la COVID-19, notamment dans la ville de Toronto, est la raison principale derrière cette décision.

[Le nombre de cas quotidiens de COVID-19 continue] à augmenter depuis septembre et [...] les spécialistes rapportent que les plus jeunes enfants peuvent être porteurs du virus sans pour autant avoir de symptômes ou être malades et ainsi le transmettre sans le savoir

Extrait de la motion déposée par la conseillère scolaire de la région de Toronto Ouest, Nathalie Dufour-Séguin