Premier Gala de l'ADISQ : tour du chapeau pour les Cowboys Fringants

Lors de cette soirée qui précède le gala principal, anciennement appelée l'Autre Gala, on décerne une vingtaine de Félix, notamment pour les meilleurs albums dans des styles musicaux qui ne sont pas représentés au gala principal.

Bonne pêche pour les Cowboys Fringants

Les Cowboys Fringants ont ouvert le bal en remportant le Félix de l’album de l’année – meilleur vendeur, pour leur dixième opus, Les Antipodes, propulsé par le simple L’Amérique pleure. C’était le 13e Félix d’une prolifique carrière pour le groupe de folk et de rock emblématique du Québec.

Quelques minutes plus tard, le quatuor récidivait en mettant la main sur le Félix de l’album rock de l’année. Les Cowboys faisaient pourtant face à des albums d'une grande qualité (Jazz Engagé, de Chocolat, Junior, de Corridor et D’Amour et Rock’n’roll, de France D’Amour).

Les Cowboys n'en avaient visiblement pas assez, puisque c'est eux qui ont clos la soirée en remportant le Félix du meilleur vidéo de l'année, pour L'Amérique pleure.

La pianiste Alexandra Stréliski pourra ajouter un troisième Félix à sa collection, elle qui a reçu le prix de l’artiste s’étant le plus illustrée hors Québec, face à de grosses pointures comme Loud, Hubert Lenoir et Patrick Watson. Ce dernier a toutefois pu se consoler avec deux Félix, ceux du meilleur album et du meilleur spectacle anglophones de l'année pour Wave, son sixième album studio.

Watson pas le seul artiste à avoir marqué un doublé : Marie-Pierre Arthur est repartie avec le prix du meilleur album alternatif de l'année, ainsi que celui du meilleur album de l'année (choix de la critique), pour son dernier opus, Des feux pour voir.

À noter qu'Isabelle Boulay a remporté son 19e Félix, soit celui du meilleur album de l'année – réinterprétation, pour En attendant Noël. La chanteuse occupe d'ailleurs le palmarès des cinq artistes ayant accumulé le plus de Félix en carrière.

Soir de première pour plusieurs artistes

Le groupe de musique cajun Salebarbes, composé de Jean-François Breau, Éloi et Jonathan Painchaud, George Belliveau et Kevin McIntyre, a remporté le premier Félix de sa très jeune carrière, dans la catégorie de l'album de l’année – musique traditionnelle.

Le prix récompense Live au Pas perdus, leur premier album, capté au mythique bar-spectacle Les Pas Perdus, à Cap-aux-Meules (Îles de la Madeleine).

La chanteuse et imitatrice Véronic DiCaire, qui est dans le paysage culturel québécois depuis plus de 15 ans, a également remporté son premier Félix à vie, dans la catégorie du spectacle de l’année – interprète, pour sa dernière tournée sobrement intitulée Véronic DiCaire en spectacle.

Le trompettiste Jacques Kuba Séguin et l'humoriste Sam Breton remportaient également leur premier prix à l'ADISQ, respectivement pour album jazz de l'année (Migrations) et spectacle d'humour de l'année (Au pic pis à pelle).

Quelques moments forts

En plus des remerciements virtuels des lauréats et lauréates, la soirée a été ponctuée de plusieurs performances musicales, notamment par les Salebarbes, Matt Lang, Miro, Sarahmée, Les Hay Babies, P’tit Belliveau, Nomadic Massive, Fouki, Alicia Moffet et Cindy Bédar.

L'un des moments forts de la soirée : la performance touchante des quatre filles du collectif derrière l'album Nikamu Mamuitun - Chansons rassembleuses, qui a remporté le prix de l'album de l'année – autres langues.

Karen Pinette-Fontaine, Chloé Lacasse, Marcie et Joëlle Fontaine, qui représentent la moitié féminine de ce collectif composé de huit artistes autochtones et allochtones, ont interprété en choeur la pièce Il faut tout un village. Elles portaient toutes un chandail où était inscrit "Justice pour Joyce", en hommage à Joyce Echaquan, la femme atikamekw morte dans des circonstances troubles à l'hôpital de Joliette en septembre.

À souligner également : le passage sur scène du sympathique Ptit Belliveau. En lice pour l'album alternatif de l'année, il a interprété son succès de l'été, Income Tax, tiré de Greatest Hits Vol.1. Il a d'ailleurs livré un vibrant témoignage après sa performance : des fois j'vis des hauts, des fois j'vis des bas, mais la plupart du temps, j'vis ma vinaigrette .