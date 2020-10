C’était l'occasion pour le chorégraphe et danseur Jean-Daniel Bouchard et toute son équipe de travailler sur un nouveau ballet contemporain intitulé Froid, distant.

Dans cette œuvre pour sept danseurs, on s’inspire du contexte actuel et on explore la façon dont la pandémie affecte la vie de tout le monde.

Une production d'une grande charge émotive.