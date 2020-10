COVID-19 : une éclosion entraîne la fermeture du Collège Louis-Riel jusqu’au 9 novembre

Les élèves du Collège Louis-Riel et leurs parents ont appris mercredi en fin de journée que l’école sera fermée dès jeudi, parce que d'autres cas de COVID-19 y sont signalés.

Quatre nouveaux cas de la maladie ont été confirmés au CLR, écrit la Division scolaire franco-manitobaine ( DSFMDivision scolaire franco-manitobaine ) dans une lettre aux parents.

La pandémie qui continue de sévir sur la région de Winnipeg apporte de plus en plus de cas confirmés et nous force à prendre une décision difficile, mais nécessaire , explique la division scolaire.

Afin de minimiser les risques de transmissions, nous demandons à tous les parents de garder leurs enfants à la maison jusqu’au 6 novembre inclusivement. Les élèves pourront retourner à l’école le 9 novembre prochain.

Nous comprenons qu’il s’agit d’un dérangement inattendu, mais sachez que cette décision est prise dans l'intérêt des élèves, du personnel de l’école et de la santé de la communauté , indique la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine .

Les élèves pourront continuer leur apprentissage à distance avec les enseignants du CLRCollège Louis-Riel pendant qu’ils sont à la maison. Les enseignants seront en contact avec les élèves et les familles d’ici vendredi, affirme la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine , qui précise que les groupes fixes et les personnes qui étaient en confinement doivent continuer à respecter les restrictions du confinement.

Ceux et celles qui n’ont pas reçu une telle directive sont encouragés à limiter leurs interactions avec les personnes hors de leur foyer afin qu’ensemble nous travaillions à assurer un retour à l’école dans les meilleurs délais.

Les récents résultats de la santé régionale de Winnipeg nous indiquent qu’il y a un nombre croissant de cas déclarés sur le territoire, et bien que la très grande majorité de ces cas proviennent de l’extérieur de nos écoles, ceux-ci finissent par avoir un impact sur notre population étudiante ainsi que sur notre personnel , explique aussi la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine .

Une éclosion qui a commencé la semaine dernière

Le 23 octobre, quatre groupes fixes du CLR ont été invités à recourir à l'enseignement à distance et à se placer en isolement après la découverte de deux cas de COVID-19.

Mardi, on apprenait qu’une autre personne ayant la COVID-19 s’était trouvée dans deux classes de 9e année du Collège Louis-Riel les 21 et 22 octobre. Les deux groupes fixes touchés, qui étaient en isolement, doivent poursuivre leur quarantaine jusqu’au 5 novembre.

Les premiers cas signalés au CLRCollège Louis-Riel ont eu lieu en septembre. Une personne atteinte de la COVID-19 se trouvait à l'école le lundi 14 septembre, et une autre, le 28 septembre, à un moment où elle était peut-être contagieuse. Dans ces deux cas, le risque d’exposition au virus avait été jugé faible par la santé publique.

Des cas de COVID-19 à Notre-Dame-de-Lourdes et à Saint-Claude

Deux autres écoles de la Division scolaire franco-manitobaine situées dans la région de la Montagne ont aussi eu des cas confirmés de COVID-19.

Le site web du gouvernement du Manitoba fait état de trois cas confirmés à l’École régionale Notre-Dame, à Notre-Dame-de-Lourdes. Les trois personnes se sont trouvées à l’école du 19 au 22 octobre à un moment où elles pouvaient être contagieuses.

La santé publique a recommandé que les groupes-classes concernés soient placés en quarantaine à compter du 26 octobre. Les enquêtes concernant ces cas sont en cours, et tous les autres groupes fixes de l’école peuvent continuer à se rendre en classe.

Deux personnes dont l'infection est confirmée étaient aussi présentes à l’École Gilbert-Rosset de Saint-Claude, l’un, du 5 au 16 octobre, et l’autre, les 19 et 20 octobre.

Ces personnes pouvaient être contagieuses au moment où elles se sont trouvées à l’école. La santé publique croit que les infections n’ont pas été acquises dans l'établissement. Les personnes ayant été en contact étroit avec ces cas seront appelées par la santé publique et pourraient devoir se faire dépister.