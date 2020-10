Une voie d’accès pratiquement inaccessible sur le pont-barrage de Témiscaming

Une voie de circulation a été aménagée afin que les travailleurs puissent réaliser des améliorations au niveau de la chaussée, qui s’est détériorée au fil des ans. Le passage est toutefois si étroit que certains camionneurs ont endommagé leur remorque au cours des dernières semaines.

Témiscaming, mercredi, 11h

En quelques minutes à peine, trois camions empruntent le pont barrage de Témiscaming, qui relie le Québec et l’Ontario.

Leur passage se réalise sans accrochage. Cependant, ce n’est pas le cas de tous les camions qui y ont circulé au cours des dernières semaines. L’étroitesse du passage et les glissières de sécurité en place sur le nouveau tablier rendent l’accès difficile.

Certains camionneurs ont de la difficulté à conduire leur véhicule sur le pont. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Le propriétaire des Entreprises forestières V. Labranche inc., Pascal Labranche, affirme avoir reçu plusieurs appels en lien avec des bris de remorque ou des pneus qui ont littéralement éclaté.

Il ajoute que plusieurs de ses camionneurs empruntent régulièrement cette voie interprovinciale.

Même les meilleurs camionneurs que je connais, ils n’ont aucune marge de manœuvre. On n’arrête pas de se faire appeler pour des camions brisés. Je pense que c'est 2-3 pouces chaque côté du camion que les gars ont comme marge de manœuvre, ce n’est vraiment pas beaucoup , constate-t-il.

Des échos au conseil municipal

Cette situation a aussi été dénoncée auprès de l’administration de la Ville de Témiscaming. Le maire, Yves Ouellet, a signalé ces inquiétudes aux responsables du chantier supervisé par Services publics et Approvisionnement Canada.

On espère qu’il n’y a rien qui va arriver, c’est ça qui est le problème. Ça inquiète les gens! Dans la mesure du possible, ceux qui peuvent le faire, ils vont faire un détour , affirme-t-il.

Les travaux au pont-barrage de Témiscaming ont commencé en août 2019, sur la section située en Ontario. Des travailleurs procèdent actuellement à la réfection de la chaussée détériorée du côté québécois.

Services publics et Approvisionnement Canada affirme que la voie de circulation est conforme aux normes et considérée comme sécuritaire et praticable.

Par courriel, on nous assure que des changements ont été mis en œuvre pour corriger le fait que certains camions avaient des difficultés à manœuvrer.

Des travaux sont prévus jusqu’en 2021.