Feu vert au stationnement pour le Club Med de Charlevoix

Le futur stationnement sera situé à quelques dizaines de mètres du complexe hôtelier. Il sera utilisé à la fois par les clients du Club Med et les employés de l'entreprise.

Bien qu'il avait déjà été approuvé par la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François, le projet de stationnement a suscité des critiques au cours des dernières semaines.

D'ailleurs, mercredi après-midi, des opposants se sont réunis devant les bureaux de la MRC de Charlevoix avant la tombée de la décision.

Le Groupe de citoyens de la Grande-Pointe de Petite-Rivière-Saint-François espérait que la MRC refuse d'accorder le permis demandé. Ses membres réclamaient des études additionnelles pour évaluer l'impact du déboisement sur l'environnement.

Les opposants craignent notamment pour la sécurité des résidents à proximité du Club Med. Ils disent observer des perturbations dans la montagne du Massif depuis le début du chantier, dont des glissements de terrain survenus l'été dernier.

Dans une lettre ouverte appuyée par une centaine de citoyens, dont des personnalités publiques, l'auteure Sylvie Lussier décrivait le Massif comme « un environnement formidable et fragile ».

« Qui en 2020, avec les connaissances qu’on possède en environnement, en écologie, en développement durable peut se dire qu’encore plus de déboisement et d’asphalte est ce qu’il faut », s'interrogeait-elle.

C’est un manque de vision et de sérieux. Pour des gains rapides, on hypothèque le futur. Pour attirer les touristes, on détruit la raison même de leur intérêt.

Extrait d'une lettre ouverte signée par Sylvie Lussier