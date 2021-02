Il n’y a rien après, de Marianne Martin, finaliste du Prix de poésie 2020

Marianne Martin, 28 ans, a grandi en banlieue, mais vit à Montréal depuis l'âge de 16 ans. Elle a consacré ses études postsecondaires à la littérature, travaille aujourd'hui comme barista et fait du bénévolat. Elle admet avoir une relation plutôt conflictuelle avec l'écriture, car c'est pour elle une pratique précieuse, voire mystique, qu'elle trouve difficile à intégrer dans son quotidien. « L’écriture me vient avec du jugement et de la honte. J’apprends à désapprendre tout ça, et je pense que j’y arrive tranquillement. » Pour Marianne Martin, la poésie est une impasse fertile.

Les opinions exprimées par les auteurs et autrices ne reflètent pas nécessairement celles de Radio-Canada. Certaines personnes pourraient s'offenser du contenu des textes. Veuillez noter que certains textes s'adressent à un public averti.

Il n’y a rien après

Ma date de péremption est écrite

sous le pli de ma fesse droite.

Ma mère m’a tacké le cul aux cuisses

pour ne pas que je sache.







La game

Dans une salle obscure

partie de carte sans merci.

On parie des morceaux de soi

(cheveux, ongles, dents, doigts

la rumeur court qu’un étourdi

un jour perdit un œil).

Dans un coin du plafond

une masse sombre et sournoise

ma chauve-souris guetteuse.

Je triche à foison alors je tremble

ma sueur me tombe dans la bouche.

Il n’y a rien dehors.

Déjà je devine

le blanc de mes os.







J’aurais aimé

J’aurais aimé parler de fêtes et de danses

de mon amour pour elles, vaste et indomptable

et de cette frustration douce

qui se pointe à l’aube.

La béatitude

n’advient jamais.

L’absolu

est inatteignable.

J’aurais aimé parler

d’amour vaste et indomptable

et qui pourtant

ne suffit pas.

Le désir roule sa bosse

et nous ne serons pas heureux.

J’aurais aimé serrer contre mon cœur

complaisant

Marie de l’Incarnation

qui a sacrifié sa vie

au nom du néant.

J’admire la force de celles qui vivent

illuminées

mais il faut beaucoup de courage

pour ne croire en rien.

Voici Atropos et ses gros ciseaux

masse sombre et sournoise.

J’aurais aimé

mais

comme les vilaines des contes de Grimm

je ne suis bonne qu’à

vomir des crapauds

et le temps file.







Ça va

la mort arrivera souriante

la terre soupirera d’aise

compost tu redeviendras compost

personne ne dira ton heure est venue

ce sera une chorégraphie

assurément muette

mon corps inanimé

ma belle enveloppe insolite

fera danser les vers

qui sait un oiseau peut-être

en gobera deux-trois

et ça lui donnera de la force

nous volerons ensemble

l’oiseau les vers et moi

au-dessus du monde

mes restants extatiques

mon moisi bienheureux

en voyage



soulevant une terre agonique

qui aurait bien eu besoin

que je meure davantage







Prière ratée

dans la cuisine je dors et de mon frigidaire

émane un beau chant de fin du monde et rien

ne bouge sauf mes organes et les sons du frigidaire

qui traversent l’espace soudain

poussée par je ne sais quelle force je

me lève et sors dans les rues désolées et la nuit

s’avère étrange comme la nuit d’un autre monde je

suis une alienne foulant

une planète atrocement déserte je

dors toujours la ville aussi impossible de voir

à un mètre devant soi à cause des molécules est-ce

que quelque chose a brûlé pourtant aucune

chaleur et soie dans la gorge malgré tout je

lève mes yeux révulsés de mystique de banlieue vers

le ciel toujours sous l’emprise d’une

incompréhensible pulsion et

quelques étoiles clignotent je les

discerne dans la poussière et je me

demande ces étoiles sont-elles vraiment là ou

sont-elles de celles qui ont explosé il y a longtemps

et sont restées étampées pour des siècles et des siècles

cette question me dévaste alors

je m’allonge et je deviens aussi longue

que le trottoir







Un dernier rêve

pour la luck

La lumière est

vaste et indomptable.

Dans la chambre l’après-midi s’allonge.

Mon ami près de moi.

Je tiens mes poumons dans mes mains

doux comme des chats.

Je dis j’ai peur

il n’y a rien après.

Mon ami sourit

et dit la lumière te salue.

Des bruits circulent même ici

et on dit salut

salut les animaux les gens

salut le vent et les plantes

ce qui me reste de feu

vous salue.

Et cet instant dure et dure.

Et le soleil irradie.

Et pour une fois

c’est assez.

