Un mois d'octobre pluvieux à Québec

Le mois d'octobre aura été l'un des plus pluvieux de l'histoire, mais n'aura pas battu les 234 mm tombés en 2006.

Le dixième mois de l'année reçoit en moyenne 98,3 mm de pluie à Québec, selon les données de référence de la période 1981-2010 utilisées par Environnement et changement climatique Canada.

Or, en 2020, il en est tombé près de 200 mm avec une observation de 176,5 mm à l'Aéroport international Jean-Lesage.

La région de Montmagny a plus que doublé son taux de précipitations de 95 mm avec 206,7 mm.

Des températures près des normales

Malgré une fin du mois sous les normales de saisons, les trois premières semaines ont permis d'avoir des moyennes près des normales.

Le mois d'octobre varie normalement entre 2,0°C la nuit et 11,1°C le jour à Québec. En 2020, il aura oscillé dans ces normales entre 2,0°C et 11,0°C.

Peu de mauvaises conditions

Une tempête automnale a fait perdre l'électricité à plus de 30 000 abonnés d'Hydro-Québec le samedi 10 octobre.

Des vents violents et de fortes précipitations ont fait passer le souper dans le noir à plusieurs résidents du nord de la région.

La neige a surpris!

Les premiers flocons tombent autour du 16 octobre dans la région de la Capitale-Nationale. Cette année, ce ne sont pas que des petits flocons, mais un tapis qui est apparu le 26 octobre.

Il est tombé entre 5 et 15 centimètres pendant qu'au centre-ville de Québec c'était davantage sous forme de neige fondante et de pluie. Le pluviomètre de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec a enregistré 17,4 mm ce jour-là.

Contrairement aux trois dernières années, la neige devrait être peu présente en novembre. Le froid de la fin octobre persistera jusqu'à la fin de la première semaine.

Toutefois, du 5 au 15 novembre, il serait possible d'observer des températures plus douces avec une crête bien installée sur l'Est du pays permettant à l'influx d'air doux de faire grimper les températures au-dessus des normales.