Un nouveau joueur dans le domaine des télécommunications arrive en Abitibi

La compagnie québécoise Ebox, qui offre des services de télévision et internet un peu partout au Québec et en Ontario, a branché ses deux premiers clients à Val-d'Or.

Le service est pour le moment offert à Val-d'Or, Malartic, Rivière-Héva et Preissac. L'entreprise prévoit faire son entrée à Rouyn-Noranda et en Abitibi-Ouest d'ici la fin de l'année.

Ebox, tout comme Vidéotron, utilisera une partie des équipements de Cablevision après avoir remporté une bataille devant le CRTC.

Le président-directeur général d’Ebox Jean-Philippe Béïque indique que son offre s’étendra sur le même territoire que Cablevision.

En termes de couverture, c'est la même couverture que Cablevision, alors on ne va pas faire des nouveaux ajouts de territoire, mais on va compétitionner sur le même territoire que Cablevision, au même titre que Vidéotron , dit-il.

Ebox, qui compte 130 000 clients au pays, promet de faire baisser les prix.