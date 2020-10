Faire d'Internet un service public est-elle la meilleure solution pour le Nord?

C’est le cas de Georges Bilodeau, maire de la municipalité d’Huron Shores, qui compte 1700 résidents.

Il dit que le service Internet dans sa communauté est pauvre ou inexistant, même si un câble à fibre optique passe dans la communauté.

En ce moment, les grandes compagnies Internet que nous connaissons ne sont pas vraiment intéressées à donner un service fiable aux petites municipalités. Les petites municipalités sont souvent mises de côté , dit-il.

Le maire aimerait créer une corporation publique qui desservirait 37 000 foyers et entreprises de la rive nord du lac Huron et de l'île Manitoulin.

Pour moi, la seule façon que les petites communautés seraient capables d’avoir accès à Internet et d’être dans le 21e siècle serait de former une corporation qui serait responsable de donner des services viables et avant-gardistes.

Georges Bilodeau, maire de Huron Shores