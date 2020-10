La légende de Calamity Jane : le nouveau groupe des sœurs Campagne

Fascinées par l’héritage western du sud de la Saskatchewan, les sœurs Annette et Michelle Campagne débutent un nouveau groupe. Nommée La légende de Calamity Jane, la formation prépare déjà le lancement de son premier microalbum le 22 janvier.

Michelle et moi avons toujours été intriguées par le Far West, le wild west. Annette Campagne, musicienne

La nouvelle formation rend hommage à cette femme emblématique de l’Ouest américain. C’est un personnage qui nous a toujours inspirés ici en Saskatchewan. On a une assez longue histoire par rapport à ces gens légendaires, nous ne sommes qu'à 80 kilomètres de la frontière du Montana , raconte Annette Campagne.

Le groupe propose donc des hymnes où différents héritages musicaux se rencontrent. C’est du franco alternatif western, il y a de belles guitares un peu twang, ce n’est pas du western pure laine, il y a beaucoup d'influences , affirme-t-elle.

Certains de leurs textes parlent des expériences des femmes de l’Ouest, comme la chanson Les yeux fermés qui traite d’une femme qui surmonte une rupture amoureuse, un autre texte relate le périple d’une chercheuse d’or dans le Far West. On voulait prendre une vue plus historique de l’affaire , souligne Annette Campagne.

Il y a plusieurs différents thèmes, mais ça tient ensemble par les guitares et les voix de Michelle et moi. On chante souvent en harmonisation , explique-t-elle.

Le groupe est aussi composé d’André Lavergne aux guitares. André joue du lapsteel, mais il chante aussi , précise Annette Campagne.

On est deux soeurs et on l’aime comme un frère. Annette Campagne, musicienne

Le mini album a d'ailleurs été enregistré dans le studio d’André Lavergne. Le groupe prévoit lancer son disque le 22 janvier.