La Ville de Dryden étudiera de nouveau la possibilité de remplacer son service de police

Lundi, le conseil municipal a approuvé une résolution dans le but de demander à la PPOPolice provinciale de l'Ontario une estimation des coûts pour patrouiller dans la ville, qui compte environ 8000 habitants.

Dryden et Thunder Bay sont les deux seules communautés du Nord-Ouest de l’Ontario à avoir un service de police municipal.

La résolution a été présentée par le maire, Greg Wilson, qui avait été le seul en mai 2019 à voter en faveur du remplacement du service de police par la PPO.

Le maire de Dryden, Greg Wilson, était le seul vote dissident. Photo : CBC / Jeff Walters

Le comité chargé d'étudier la question avait recommandé le statu quo.

Même si plusieurs conseillers approuvaient le changement en principe, ils trouvaient que l’investissement initial, d'environ 4,5 millions de dollars, était trop élevé et que la Ville ne réaliserait pas assez d’économies par la suite.

Le conseiller Norm Bush, qui a appuyé lundi la résolution présentée par le maire, affirme que Dryden est maintenant en meilleure position financière pour s’acquitter les coûts de la transition vers la PPOPolice provinciale de l'Ontario .

Lorsque la communauté a envisagé pour la première fois de remplacer sa police, la Ville payait 3,4 millions de dollars par an au remboursement de sa dette; ce montant est maintenant réduit à un peu plus d’un million de dollars par an.

Il ajoute qu’il n’y a pas de problème avec le service de police municipal et que la décision est simplement financière.

Le but de l’étude est de voir si cette solution est toujours viable et si les économies que nous avons identifiées dans la première étude sont toujours là. Norm Bush, conseiller municipal de Dryden

Aucun échéancier n’a cependant été fixé pour amorcer l’étude de faisabilité.