La saison de l'OHL débutera le 4 février, mais plusieurs questions demeurent

Les directeurs généraux des équipes, qui avaient d'abord tablé sur la date du 1er décembre pour lancer la saison, se sont résignés à reporter le début de la campagne, de sorte que les camps d'entraînement débuteront le 23 janvier.

Les équipes n'auront droit qu'à un ou deux matchs préparatoires entre les 29 et 31 janvier.

Les quelques dizaines de joueurs américains et européens qui évoluent dans l' OHLLigue de hockey junior de l'Ontario devront arriver au plus tard le 8 janvier pour se conformer à la quarantaine imposée à toutes les arrivées au pays.

Le sort des trois équipes domiciliées aux États-Unis – Erie, Flint et Saginaw – n'a pas encore été déterminé. Il en va de même pour la présence des partisans lors des matchs. En Ontario, les villes de Toronto, Ottawa et les régions de Peel et York font toujours figure de zones chaudes, où les rassemblements intérieurs sont limités à 10 personnes.

L' OHLLigue de hockey junior de l'Ontario entend toutefois organiser son calendrier afin que les équipes limitent leurs déplacements. Les formations du circuit junior ontarien devraient donc affronter leurs plus proches rivales.

La saison régulière prendra fin le 8 mai prochain. Les séries éliminatoires suivront. Seulement huit équipes pourront en prendre part, contrairement au format habituel qui comprend 16 formations.

Le vainqueur du tournoi d'après saison de l' OHLLigue de hockey junior de l'Ontario prendrait part au tournoi de la Coupe Memorial, comme le veut la tradition. Cette année, l'événement se déroulera à Kelowna, en Colombie-Britannique, du 17 au 27 juin 2021.

Avec ou sans contact?

La ministre du Sport de l'Ontario, Lisa MacLeod, avait causé des remous au début du mois, en mentionnant que l' OHLLigue de hockey junior de l'Ontario devra éliminer tout contact physique, incluant les mises en échec, si elle espère disputer la prochaine saison.

Mercredi, lors de la réunion des directeurs généraux de la ligue, ce point n'a pas été abordé. La ligue n'en a pas non plus fait mention dans sa déclaration, jeudi.