Pierre Lapointe à la barre du premier Premier Gala de l’ADISQ enregistré

Comme tous les galas présentés après mars 2020, l’ADISQ s’est elle aussi adaptée aux conditions dictées par la pandémie pour pouvoir présenter les récompenses de l’année aux artistes. C’est tout à fait normal. Je suis extrêmement content de pouvoir travailler. Avec cette formule, on a tous développé une nouvelle expertise. L’équipe a fait un enregistrement comme ce n’est jamais arrivé dans l’histoire de l’ADISQ , souligne Pierre Lapointe en entrevue avec la chroniqueuse du 15-18 Catherine Richer.

Même si ce gala n’est pas en direct, Pierre Lapointe avoue qu’il ne connaît pas les noms des gagnants et gagnantes. Lors de l’enregistrement, il a prononcé les noms de toutes les personnes finalistes pour s’assurer de garder le secret jusqu’au dernier moment.

Et ces finalistes ont aussi enregistré une capsule vidéo de remerciements. Il n’y a que le réalisateur, le monteur et les responsables de la production de l’ADISQ qui savent qui gagne, mais pas moi , précise l’animateur.

Évidemment, la pandémie, qui a mis l’industrie musicale, surtout les spectacles, sur pause sera mentionnée, mais l’accent est mis sur la célébration de la musique québécoise.

Ça a bougé beaucoup dans le milieu de la musique cet été, notamment avec les dénonciations, et aussi à cause de la COVID. On le souligne, on le nomme, mais on a surtout travaillé pour faire de cette soirée une belle fête et pour récompenser les talents de nos artisans, de nos créateurs du milieu de la chanson. On remet des prix, il y des performances extraordinaires qui sont filmées comme on n’a jamais pu le faire.

Pierre Lapointe