Un groupe de médecins presse l’Alberta d’intensifier sa lutte contre la COVID-19

Le gouvernement albertain devrait adopter des restrictions supplémentaires sur le port du masque et le nombre d’élèves par classe sans tarder, selon le groupe Masques pour le Canada. Ce dernier demande aussi à la province d’adopter l’application fédérale de traçage et de partager plus d’information au sujet des éclosions.

On devrait avoir des politiques qui anticipent les problèmes plutôt que de toujours réagir , plaide le Dr Joe Vipond, urgentologue calgarien et membre de Masques pour le Canada.

Masques pour le Canada est un groupe principalement composé de professionnels de la santé, mais aussi de simples citoyens.

Dans une lettre ouverte envoyée mercredi, le groupe recommande notamment aux autorités d’obliger le port du masque dans toute la province, et pas seulement dans certaines villes, de réglementer plus strictement les systèmes de ventilation dans les endroits publics et de songer à des restrictions plus sévères pour les rassemblements.

Nous ne militons pas pour un confinement complet, mais pour une réponse sensée et raisonnable , écrivent les auteurs.

Selon eux, le gouvernement ne devrait pas attendre de voir les hospitalisations augmenter avant d’imposer de nouvelles restrictions.

Le nombre de gens dans les hôpitaux, c’est quelque chose qui reflète nos politiques d’il y a deux semaines. Si on utilise ces chiffres pour guider nos politiques, on va être trop tard pour éviter une grande vague de malades et de morts , croit le Dr Vipond.

C’est nécessaire d’agir très vite et très fort.

Les principales recommandations de Masques pour le Canada : Instaurer une mesure provinciale pour obliger le port du masque à l’intérieur partout en Alberta, y compris dans les salles de classe et les lieux de travail.

Respecter la distanciation sociale dans les écoles, quitte à louer des locaux supplémentaires

instaurer des protections supplémentaires pour les travailleurs vulnérables, afin de s’assurer qu’ils ne perdent pas de revenus s’ils se placent en isolement.

Adopter l’application de traçage fédérale, pour faciliter le traçage des voyageurs interprovinciaux.

Partager plus de données sur les éclosions et le dépistage.

Rendre public le rapport sur l’éclosion à l’Hôpital Misericordia

Les auteurs félicitent la province d’avoir interdit à nouveau les rassemblements de plus de 15 personnes à Calgary et à Edmonton, lundi, mais s’inquètent que cette limite reste trop souple, étant donné la rapide augmentation des cas.

L’Alberta a enregistré 422 nouveaux cas de COVID-19 mardi, ce qui porte le nombre de cas actifs à 4738, un nouveau record.