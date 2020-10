Le collège La Cité victime d’un virus informatique

La découverte du virus a forcé l’institution à fermer divers systèmes corporatifs , explique par courriel Geneviève Larose, coordonnatrice des communications et des relations publiques de La Cité. Nous avons pris la décision de fermer tous les accès [...].

Les étudiants et employés n'ont présentement pas accès à divers outils d’enseignement et de travail, mais ont accès aux plateformes de communications Teams et Office 365.

Geneviève Larose, coordonnatrice des communications et des relations publiques de La Cité