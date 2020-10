C’est la Recording Industry Association of America ( RIAARecording Industry Association of America ) qui a annoncé mercredi que le deuxième album de la chanteuse, Whitney (1987), avait franchi ce cap.

C’était déjà le cas du disque Whitney Houston, sorti en 1985, et de la bande originale du film Le garde du corps (The Bodyguard), dont elle a interprété la majorité des morceaux en 1992. Ces albums se sont respectivement écoulés à 13 et 18 millions d’exemplaires.

Sur Whitney, on trouve plusieurs pièces qui ont atteint le sommet des palmarès aux États-Unis, dont I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) et Didn’t We Almost Have It All.

L’annonce de mercredi survient une semaine avant que Whitney Houston soit intronisée au Panthéon du rock and roll américain. Une cérémonie pour souligner l’événement doit être diffusée sur HBO le 7 novembre à 20 h, heure de l’Est.

Le musicien country américain Garth Brooks détient le record du nombre de disques de diamant avec neuf albums. Plusieurs artistes ou formations, dont les Beatles, Shania Twain, les Eagles ou Led Zeppelin, ont obtenu trois disques de diamant ou plus.

Depuis 2016, la RIAARecording Industry Association of America a commencé à comptabiliser l’écoute en ligne dans l’attribution des disques d’or (500 000 exemplaires), de platine (1 million) et de diamant (10 millions). Chaque tranche de 1500 écoutes ou visionnements en ligne équivaut à un exemplaire.