COVID-19 : 78 nouveaux cas à Ottawa, 43 en Outaouais

On rapporte près du double des nouvelles infections dans la région, par rapport à mardi. Le nombre de nouveaux cas s’élève à 43 alors que mardi, on en comptait 24. On dénombre 246 cas actifs. Depuis le début de la pandémie, 2331 personnes ont contracté la COVID-19, selon le site du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais.

Dans la capitale nationale, on rapporte 78 nouveaux cas, selon les chiffres de Santé publique Ottawa. Depuis le début de la pandémie, 6 772 cas de coronavirus ont été signalés.

À Ottawa, 45 personnes sont hospitalisées, dont 6 aux soins intensifs. On ne compte aucun nouveau décès ni en Outaouais ni à Ottawa.

À l’échelle provinciale

Le Québec enregistre 929 nouveaux cas de coronavirus et 17 décès au sein de la population. Si les hospitalisations restent stables, le taux de tests de dépistage est cependant à la baisse, selon ce qu’indiquent les données.

En effet, on comptait 20 667 tests de dépistage lundi alors qu’on avoisinait plutôt les 30 000 la semaine dernière.

En Ontario, on rapporte 834 nouveaux cas et 5 décès. Si ce chiffre s’apparente à ceux des derniers jours, on remarque une hausse de cas dans deux régions qui sont en zone rouge .

Les autorités de santé publique ont noté une hausse de 121 dans la région de York et de 186 cas dans la région de Peel.

Plus de détails à venir