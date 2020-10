Des jeunes créent des distributeurs de bonbons sécuritaires pour l’Halloween

Les élèves de première année de la classe de Martine Cadieux, de l’école Amirault à Dieppe, ont commencé dès la rentrée à s'interroger sur les façons d'assurer l'éloignement physique de deux mètres durant la cueillette de bonbons d'Halloween.

Une des idées qui est sortie du lot, c’est celle du tube. C’est une élève qui avait vu ça sur Internet [...] Donc ensuite, j'ai demandé aux élèves s’ils avaient le goût d’en faire , explique Martine Cadieux, enseignante de première année à l'école Amirault.

Ce projet est le fruit de réflexions sur la pandémie et les mesures d’hygiène entamées depuis le début de la rentrée scolaire. Photo : Facebook - École Amirault

Pour que ce projet se réalise, il fallait d'abord obtenir les matériaux nécessaires, à commencer par les tubes. Ce sont la papetière Irving et le fabricant Ipex qui ont répondu à l'appel de dons, offrant respectivement 200 tubes de carton et 50 tubes de plastique.

Les élèves se sont dit : ''Ça fait beaucoup de tubes, on ne peut pas les décorer tout seuls''. Alors on a invité les élèves des autres classes de première année à se joindre à notre projet. Les élèves ont fait un tube pour leur maison et ensuite on s’est mis à en produire d’autres, parce qu’ils voulaient les vendre.

Des enfants de première année ont mis leur créativité à profit pour fabriquer des tubes de distribution de friandises d'Halloween. Photo : Facebook - École Amirault

Le projet a non seulement sollicité la créativité des jeunes, mais aussi leur esprit entrepreneurial et scientifique.

On a fait des tests aussi pour savoir si les tubes fonctionnaient. On a réalisé par exemple qu’il fallait les mettre en inclinaison, parce que si les tubes n'étaient pas inclinés, les bonbons ne glisseraient pas. On a aussi remarqué que certains objets roulaient plus vite que d’autres , expose Mme Cadieux.

Les élèves ont débuté le projet au début du mois d'octobre. Photo : Facebook - École Amirault

Les tubes décorés par ces enfants de 6 ans ont été mis en vente à la Coop et au magasin IGA de Dieppe samedi dernier. L'argent récolté servira à la création d'un nouveau projet.

Ces élèves de Dieppe ne sont pas les seuls dans la province à avoir été motivés à repenser la cueillette de bonbons. Un jeune élève de Fredericton a quant à lui entrepris l’ambitieux projet de créer un canon à air comprimé. C’est grâce à un tuyau rattaché à compresseur que les bonbons peuvent être projetés à distance. Photo : CBC

Au Nouveau-Brunswick, la distribution de friandises est autorisée partout, sauf dans le Restigouche.

Malgré le feu vert du gouvernement, la fête d’Halloween 2020 préoccupe tant les jeunes que les moins jeunes.