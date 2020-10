Gatineau devrait-elle rester en « zone rouge » ?

Une partie de l’Outaouais — la Ville de Gatineau et la MRC des Collines-de-l'Outaouais — est passée en zone rouge le 10 octobre en raison de l’évolution de la situation épidémiologique.

En entrevue à l’émission Les matins d’ici, le maire de Gatineau s’est exprimé à savoir si la région devrait changer de palier d’alerte.

Le malaise grandit dans un cas comme ça , soutient le maire Maxime Pedneaud-Jobin. Moi je regarde ce qui se passe avec nos restaurants, nos gyms, avec certains commerces. Je suis prudent dans ce que je dis parce que depuis le début je pense qu'il faut appuyer la santé publique, ce sont des décisions de santé qui doivent être prises d'abord et avant tout, pas des décisions politiques, mais en même temps le prix à payer est fort.

Parmi les cas confirmés, le taux par 100 000 habitants en Outaouais est beaucoup plus bas que celui des autres régions en zone rouge au Québec.

Cas actifs par 100 000 habitants selon l'Institut national de santé publique du Québec. Photo : Radio-Canada

On ne veut pas un mouvement de population de gens d’Ottawa qui viennent chez nous pour avoir accès à des commerces qui sont fermés chez eux , poursuit le maire. Est-ce qu’il y a des façons de gérer ça, mais en gardant ouverts nos commerces?

Selon lui, les chiffres sont éloquents.

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin dit que le prix à payer est fort pour mettre la région en zone rouge. (archives) Photo : Radio-Canada

On est dans le rouge pâle pâle pâle là, il y a même des chiffres dans des zones orange qui sont pires que les nôtres. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Une approche similaire

Pour sa part, la Dre Brigitte Pinard, directrice de la santé publique au Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l'Outaouais explique qu’il faut prendre en compte la situation des deux côtés de la rivière puisqu'elle est similaire.

Pour comprendre le besoin d'avoir des mesures additionnelles ou la possibilité de lever des mesures, on va regarder le nombre de cas, le nombre d’éclosions, la situation dans nos hôpitaux. Bien sûr, on va regarder aussi avec le soutien de Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ), on va examiner la situation globale dans la grande région urbaine de Gatineau et Ottawa pour voir si c’est possible , explique la Dre Pinard, en entrevue au Téléjournal Ottawa-Gatineau.

La médecin hygiéniste de SPOSanté publique Ottawa , Dre Vera Etches et Dre Pinard tiennent des rencontres hebdomadaires depuis des mois, indique l'équipe de l'autorité sanitaire d'Ottawa. Cette semaine, la rencontre est prévue jeudi.

La Dre Pinard précise que les mesures sont dictées par les gouvernements provinciaux. Au niveau régional, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais doit évaluer la situation épidémiologique et transmettre des recommandations au gouvernement.

Ce n’est pas impossible [de rouvrir en Outaouais], mais la probabilité n’est pas très élevée , ajoute-t-elle.

La Dre Brigitte Pinard, directrice de la santé publique au CISSS de l'Outaouais en téléconférence. (archives) Photo : Radio-Canada

Ce qu’on constate dans les derniers mois c’est une situation épidémiologique semblable. Notre population se déplace, nous avons encore des commerces ouverts, les milieux de travail sont fonctionnels, les écoles sont ouvertes. Il y a beaucoup de vas-et-vient. Je vous dirais que les mesures risquent d'être semblables pour nos deux régions urbaines adjacentes , conclut-elle.

Lors d'un point de presse de la Ville d'Ottawa mercredi, la Dre Etches a assuré que la gestion de la COVID-19 était plus facile lorsqu'Ottawa et Gatineau avaient la même approche.

C'est important d'avoir une approche similaire et aussi claire quand il y a des différences. Dre Vera Etches, médecin hygiéniste, Santé publique Ottawa (SPO)

Mais il y a toujours des différences parce que nous sommes différentes provinces qui déterminent des règlements et c’est une question de communications s’il y a des différences , précise la Dre Etches. Il y a les lois qui peuvent être différentes, mais aussi, il y a notre avis qui continue d'être vraiment similaire : évitez les contacts étroits hors de votre foyer et ça va continuer ainsi.

Avec les informations de Jérôme Bergeron