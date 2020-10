Le NPD de la Saskatchewan devra se réinventer pour gagner du terrain en région rurale

Après des résultats perçus comme décevants au lendemain des élections provinciales, le Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan doit se réinventer, selon l’ancienne ministre néo-démocrate de l’Éducation et des Finances, Pat Atkinson. Le Parti n'a plus la même présence en milieu rural et a manqué de poigne dans son message transmis pendant la campagne.