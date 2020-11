Les deux acolytes ont uni leurs destinées professionnelles pendant leurs études à l'Institut national d'agriculture biologique, à Victoriaville. Après des parcours respectifs en restauration où ils se sont croisés une première fois, Félix a partagé son intention de retourner sur les bancs d'école.

Animée par un désir de contribuer à une alimentation de proximité, Alexandra a suivi sans hésiter. On s'est rencontré comme ça, en covoiturant. On est devenus amis , raconte-t-elle. Ça allait tellement bien, on était colocs, on avait vraiment la même vision. [...] Un moment donné, c'était juste clair qu'on allait faire notre ferme ensemble.

De là est né La Baigneuse, un projet de serres maraîchères et florales à petite échelle pour nourrir la Capitale-Nationale .

C'est notre coin. On habite dans le centre-ville de Québec, nos amis sont restaurateurs. On voulait un petit modèle écologique, respectueux des produits et qui met la saveur en avant. Alexandra Fiset, copropriétaire des serres La Baigneuse

Le vent dans les voiles

Pour ne pas être trop endetté par l'achat d'une terre ou d'une ferme , le duo visait d'abord une location pour se lancer en affaires. Grâce à quelques contacts alors qu'ils étaient toujours aux études, ils ont trouvé un espace agricole appartenant à un couple à la retraite, dans la région de Portneuf. Un petit lopin de terre juste assez grand pour leurs besoins futurs.

Coup de chance, les propriétaires voulaient aider la relève à s'installer , poursuit Félix Dumas. Après quelques négociations, la terre était officiellement louée aux apprentis producteurs avec une promesse d'achat d'ici une dizaine d'années.

La Baigneuse pouvait plonger.

Alexandra Fiset et Félix Dumas, copropriétaires des serres La Baigneuse Photo : Courtoisie/La Baigneuse

Mijoté depuis trois ans et lancé depuis deux, le projet n'a suscité que de l'enthousiasme.

L'an dernier, il a remporté un premier prix et le prix du public au concours d'entrepreneuriat de l'Union des producteurs agricoles de la Capitale-Nationale. En juin de cette année, une campagne de sociofinancement sur la plateforme La Ruche a largement dépassé son objectif, récoltant 145 % de sa cible initiale.

Le plan d'affaires a quant à lui convaincu la Financière agricole du Québec et le ministère de l'Agriculture. L'État québécois a accepté de verser des primes à l'établissement pour aider au démarrage de l'entreprise.

Plus confiants que jamais, les maraîchers ont commencé à préparer la terre en vue de l'installation des serres et acquis du matériel. Objectif : première récolte et premiers paniers livrés en 2021.

Alexandra et Félix préparant le terrain cet été en vue de la construction des deux serres. Photo : Courtoisie/La Baigneuse

Refusés

Sauf qu'une bien mauvaise surprise les attendait dans le détour. Après tous les oui des derniers mois, ils se butent à une série de non .

Afin de débloquer le financement obtenu, ils ont obligation de contracter une assurance pour leurs biens et en responsabilité civile pour leurs opérations. Mais depuis juin, presque toutes les compagnies offrant des produits d'assurance agricole au Québec leur ont refusé une couverture. On a presque fait le tour , s'inquiètent les nouveaux entrepreneurs.

À la merci des assureurs, quelque 130 000 dollars sont actuellement inaccessibles pour continuer la mise en oeuvre du projet. Sans assurance en responsabilité civile, les propriétaires ne sont plus à l'aise de les laisser travailler sur l'espace loué.

La construction des deux serres avance, mais ses copropriétaires ne savent toujours pas si elles verront pousser des légumes l'été prochain. Photo : Radio-Canada

Les conséquences sont majeures et l'incertitude proportionnelle à l'engouement qui prévalait avant cette mésaventure. On est bloqué, on n'a pas d'argent. On y va avec nos fonds [personnels] et notre campagne de sociofinancement. Il y a des fournisseurs qui attendent d'être payés , explique Félix.

Les serres ont malgré tout levé de terre ces dernières semaines. Conseillés par une courtière en assurances, des couvertures temporaires de type événementiel leur ont été délivrées pour chaque blitz de travail. À coup de cinq ou sept jours éparpillés avant l'hiver, La Baigneuse avance sans savoir si elle verra le jour. On essaie de continuer comme on peut, comme si ça allait fonctionner.

« Laissés à nous-mêmes »

Les associés étaient parfaitement conscients des conditions assorties au financement obtenu, disent-ils, mais n'avaient pas anticipé un tel blocage chez les assureurs. On croyait avoir coché toutes les cases. [...] On ne pensait pas que ce serait aussi compliqué , se désolent-ils.

Leur plus grande déception est de ne pas vraiment savoir ce qui accroche. Souvent, la raison qui ressortait c'est : "on ne fait pas ce type d'entente" . Inexpérience, terre en location, aucun historique d'entreprise : quelques indices leur ont été donnés. Mais pas assez pour bien cerner le problème, selon eux.

Félix Dumas, copropriétaire des serres La Baigneuse Photo : Radio-Canada

Les assurances, c'est un gros morceau pour notre entreprise et on essaie d'avoir un dialogue avec ces compagnies-là. On ne sait pas nécessairement pourquoi on a été refusé ou pourquoi on n'est pas admissibles , déplore Félix, qui espère ouvrir un canal de communication pour trouver une entente gagnant-gagnant .

Les discussions ne sont jamais directes, ajoute-t-il, passant toujours par l'intermédiaire d'un courtier. Et une fois qu'un dossier est ouvert – et refusé –, il devient encore plus ardu de se faire justice, selon les fondateurs de La Baigneuse.

Si ça ne débloque pas, c'est impossible pour nous de continuer. Félix Dumas, copropriétaire des serres La Baigneuse

Est-ce que tout a été fait dans les règles de l'art? Ont-ils sous-estimé ce volet de leur projet? Alexandra Fiset et Félix Dumas reconnaissent qu'ils n'avaient pas toutes les connaissances dans le domaine de l'assurance. On est néophytes.

Mais ils sont prêts à apporter les changements nécessaires si on leur donne la chance de comprendre ce qui ne fonctionne pas actuellement. Il y a peut-être des chemins qu'on n'aurait pas dû prendre, mais comme propriétaires, on est laissé à nous-mêmes.

L'heure n'est pas au désespoir, assure Alexandra, bien que la possibilité de perdre un projet qui leur est cher est réelle. On ne veut pas penser à ça. Si ça arrive, ça se peut, on ne peut rien faire. Mais on a encore de l'espoir, on va se battre , insiste-t-elle.

C'est pas possible dans mon coeur, en ce moment, que La Baigneuse n'existe pas à cause de ça. Alexandra Fiset, copropriétaire des serres La Baigneuse

Alexandra Fiset n'a pas l'intention d'abandonner son projet sans épuiser toutes les ressources à sa disposition. Photo : Radio-Canada

Problème « généralisé »

L'Union des producteurs agricoles (UPA) a eu vent des problèmes vécus par La Baigneuse. Ses propriétaires n'étaient d'ailleurs pas les premiers à frapper à la porte ces derniers mois. Plusieurs autres agriculteurs ont en effet maille à partir avec les compagnies d'assurances, selon Jacynthe Gagnon, présidente de l' UPAUnion des producteurs agricoles de la Capitale-Nationale–Côte-Nord.

C'est un problème au niveau de la relève, mais aussi pour les productions émergentes. Et c'est généralisé dans les productions traditionnelles , dit-elle en entrevue. Dans le cas de La Baigneuse, Mme Gagnon croit que le projet s'inscrit dans un modèle d'affaires auquel les assureurs sont moins habitués.

C'est une production qui vise les marchés de proximité. Ce n'est pas fait pour de l'exportation, mais plutôt pour répondre aux besoins des consommateurs. C'est un élément nouveau , soutient-elle, évoquant une expertise encore à développer dans ce domaine. D'autres cultivateurs dans la même mouvance ont récemment perdu leur assureur, ajoute-t-elle.

Selon l'UPA, les assureurs ont connu de mauvaises années dans le secteur agricole, accumulant les réclamations pour des sinistres ou des catastrophes naturelles. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Changements climatiques

De manière plus globale, l' UPAUnion des producteurs agricoles rapporte que les assureurs en dommages viennent de connaître des années difficiles. Parmi les explications figurent des réclamations nombreuses et onéreuses, notamment causées par une multiplication des catastrophes naturelles.

Il y a des assureurs qui ont supporté des sinistres importants, et pas seulement dans le domaine agricole , indique Jacynthe Gagnon. Certains joueurs retirent maintenant leurs billes dans des secteurs jugés plus risqués, selon l' UPAUnion des producteurs agricoles .

Actuellement [les compagnies] ont des mandats de leur conseil d'administration d'ajuster le tir. Les gens qui investissent dans ces entreprises-là ont un objectif de rentabilité. Jacynthe Gagnon, présidente, UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord

Dans le milieu agricole, les conditions pour s'assurer seraient de plus en plus serrées et les coûts pour la clientèle de plus en plus prohibitifs. [Depuis un an], il y a eu beaucoup de renouvellements de contrats et malheureusement, il y a eu des hausses significatives [des primes], en moyenne de 15 à 25 %, parfois plus.

Jacynthe Gagnon mentionne finalement des cas où l'assureur se désiste lui-même de ses clients, n'ayant plus d'intérêt pour le marché. Chez les fermes traditionnelles, la taille croissante des entreprises et la grande valeur des infrastructures à assurer jouent contre leurs propriétaires.

Grand chantier

Les instances nationales de l' UPAUnion des producteurs agricoles sont saisies du dossier, le problème étant provincial. Du travail se fait depuis des mois afin de sensibiliser les compagnies d'assurances et les ramener dans le marché agricole.

Il n'est pas question que l' UPAUnion des producteurs agricoles devienne une mutuelle d'assurances. Ce n'est pas notre mandat , prévient Jacynthe Gagnon. Pour nous, c'est de négocier avec certaines compagnies d'assurances afin de partager le risque.

Un état des lieux du chantier sera fait ce mois de novembre lors du conseil général de l' UPAUnion des producteurs agricoles . Mme Gagnon espère également que des solutions alternatives seront trouvées rapidement pour les fermes dans l'impasse.

En attendant, des producteurs comme Alexandra Fiset et Félix Dumas ne peuvent qu'espérer.