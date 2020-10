Éclosion chez Olymel : les prochains résultats déterminants

Avec plus de 10 % des travailleurs infectés par la COVID-19, l’usine d’Olymel de Vallée-Jonction est surveillée de très près par la santé publique. Le dépistage massif se poursuit mercredi et les prochains résultats seront déterminants pour la suite des choses.

Jusqu’à présent, les quelque 560 tests de dépistage effectués à l’usine ont permis d’identifier 110 cas de COVID-19. Si, ultimement, on ne règle pas la problématique infectieuse, il va peut-être falloir fermer un département ou l’usine dans sa totalité. On a le pouvoir de le faire , souligne le ministre du Travail, Jean Boulet.

Il estime toutefois toujours que, pour l’instant, c’est sous contrôle dans cette usine-là , notamment en raison du plan d’action extrêmement musclé mis en place dans les derniers jours à l’abattoir. En entrevue à l’émission Première heure, Jean Boulet a dressé une longue liste de mesures mises en place pour maîtriser l’éclosion qui prend de l’ampleur depuis une dizaine de jours.

Il cite notamment l’ajout d’infirmières évaluer les symptômes des employés, des agents de sécurité pour faire de la sensibilisation, l’ajout et sens unique et d’une période d’intervalle entre les quarts de travail pour éviter le croisement entre les équipes. Il y a un plan qui est vraiment global, qui est approuvé par la santé publique, la CNESST, la partie patronale, le syndicat, les travailleurs.

Un certain relâchement

De manière générale, et pas spécifiquement à l’usine Olymel, le ministre Boulet estime qu’il y a eu un certain relâchement, surtout dans les espaces communs, les cafétérias, les cours intérieures .

Près de la moitié des éclosions de COVID-19 de la province surviennent dans des milieux de travail et la santé publique a demandé aux inspecteurs de la CNESST de faire un blitz d’interventions. Ils doivent intervenir, faire de la pédagogie, rappeler aux employeurs et aux travailleurs l’importance de respecter le 2 m et de porter le masque.

Pour la première fois depuis le début de la deuxième vague, le plus récent bilan recense davantage de cas en Chaudière-Appalaches que dans la Capitale-Nationale, 85 contre 59. Sur la Rive-Nord, il s’agit d’ailleurs du meilleur bilan quotidien depuis le 17 septembre.