Crise d'Octobre : pas d'appui conservateur à la demande du Bloc pour des excuses

Le Bloc québécois utilise sa journée d'opposition aux Communes jeudi pour débattre d'une motion qui ira en ce sens.

Que la Chambre réclame des excuses officielles du premier ministre au nom du gouvernement du Canada pour la promulgation, le 16 octobre 1970, de la Loi sur les mesures de guerre et le recours à l'armée contre la population civile du Québec afin d'arrêter de façon arbitraire, d'incarcérer sans accusation et d'intimider près de 500 Québécoises et Québécois innocents.

Libellé de la motion du Bloc québécois