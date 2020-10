Quatrième journée consécutive sans nouveau cas de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue

Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, il n'y a pas eu de nouveau cas déclaré au cours des quatre derniers jours.

La MRC de Témiscamingue est la seule dans la région qui n'a pas de cas actif. Celle qui en compte le plus est la MRC de la Vallée-de-l’Or avec six cas actifs.

L’Abitibi-Témiscamingue est toujours en zone jaune, soit préalerte.

Seules 10 personnes peuvent se réunir dans un rassemblement privé à l’intérieur ou l’extérieur.

Contrairement aux régions en zone rouge, les salles de spectacles et cinémas peuvent recevoir les clients. Le gouvernement du Québec demande aux propriétaires de bars et restaurants de fermer leurs portes à 1 heure du matin et de tenir un registre de la clientèle.

Au Québec, 929 nouveaux cas de COVID-19 et 4 décès se sont ajoutés dans les 24 dernières heures.