Québec investit 1,5 milliard de dollars pour améliorer l'autoroute 15

Le gouvernement du Québec confirme l'injection de plus de 1,5 milliard de dollars pour améliorer l'autoroute 15 à Laval et dans les Laurentides.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, affirme que ces investissements permettront d'améliorer la fluidité de la circulation, d'encourager le transport collectif et d'accroître la sécurité des usagers de la route. Il espère que les travaux débuteront en 2022.

Le projet prévoit la réfection de la chaussée et des voies réservées à Laval et à Boisbriand, l'ajout d'une voie réservée sur l'autoroute 15 nord entre les autoroutes 640 et 50, la reconstruction ou la réfection du pont Gédéon-Ouimet et la construction d'une bretelle aérienne menant de l'autoroute 440 ouest à l'autoroute 15 nord.

Le pont Gédéon-Ouimet relie Laval à Boisbriand en enjambant la rivière des Mille-Îles.

Le ministre Bonnardel signale qu'à terme, l'autoroute 15 sera un composant névralgique du nouveau réseau métropolitain de voies réservées interconnectées.