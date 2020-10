Pornographie juvénile : l’entraîneur accusé a œuvré dans plusieurs écoles

Le directeur du District, Gregg Ingersoll, a envoyé une note aux parents lundi pour les informer. Le document comprend le communiqué de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui identifie l’accusé comme étant Shawn Curtis Nickerson.

Il a été accusé lundi pour des incidents qui auraient eu lieu de décembre 2018 à janvier 2020 tandis qu’il était un entraîneur bénévole de basketball, selon la GRCGendarmerie royale du Canada .

Shawn Curtis Nickerson doit comparaître en cour par vidéoconférence, mercredi, pour son enquête sur le cautionnement.

La GRCGendarmerie royale du Canada précise dans son communiqué qu’elle a ouvert une enquête en août 2020 et exécuté un mandat de perquisition, dimanche matin, dans une propriété de la promenade Aberdeen, à Riverview. Selon le registre des biens, Shawn Curtis Nickerson possède une maison le long de cette rue.

Les policiers disent avoir saisi des appareils électroniques et arrêté l’homme de 32 ans à cette occasion.

Dans sa note aux parents, Gregg Ingersoll affirme que le District scolaire va continuer de collaborer avec la GRCGendarmerie royale du Canada dans le cadre de son enquête.

Des conseillers et d’autres ressources sont à la disposition du personnel et des élèves qui en auraient besoin, souligne M. Ingersoll.

Le District scolaire ne fait aucun autre commentaire sur les activités de l’accusé dans les écoles de la région ni sur une possible enquête interne, afin de ne pas nuire à l’enquête policière.

Shawn Curtis Nickerson est nommé à titre d’entraîneur de basketball dans de nombreux articles du quotidien Times & Transcript qui remontent à plusieurs années.

L’organisme Basketball Nouveau-Brunswick ne fait aucun commentaire non plus.

Une accusation désolante, selon une intervenante

La directrice de l'organisme Entraîneur Nouveau-Brunswick, Manon Ouellette, dit être désolée.

Mon coeur s’est brisé, tellement. Ça me fait beaucoup de la peine parce qu’au sujet d’être un entraîneur moi-même et de travailler avec d’autres entraîneurs, je pense que quand on entend ça, notre but, certainement, c’est de protéger les athlètes, protéger non seulement les athlètes, mais notre milieu sportif, surtout qu’on est dans un secteur très vulnérable , explique Manon Ouellette.

L’Association canadienne des entraîneurs, ajoute-t-elle, recommande plusieurs moyens de protéger les athlètes et les entraîneurs  (Nouvelle fenêtre) , dont les suivants :

Les entraîneurs ne devaient jamais être seuls avec un participant et toutes les interactions devraient avoir lieu dans un milieu ouvert et observable;

Une vérification des antécédents devrait confirmer que les entraîneurs sont à la hauteur des exigences pour diriger des athlètes;

Les entraîneurs devraient être formés en matière d’éthique.