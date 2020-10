COVID-19 : 929 nouveaux cas et 17 décès de plus au Québec

De ces décès, 4 sont survenus dans les 24 dernières heures et 13 entre le 21 et le 26 octobre.

Ces chiffres sont sensiblement les mêmes que ceux dévoilés hier, alors que 963 nouveaux cas et 19 décès étaient comptabilisés.

Quant au nombre d’hospitalisations, il a diminué de 1 par rapport à la veille et de 25 par rapport à dimanche.

C'est donc 526 personnes qui sont hospitalisées, dont 89 se retrouvent aux soins intensifs, une baisse de 2.

Les tests de dépistage sont cependant en baisse depuis le début de la semaine dernière. Alors qu’ils tournaient auparavant autour de 30 000, ils ont été de 20 667 lundi.

Au total, 102 814 personnes ont été contaminées par le coronavirus au Québec depuis le début de la pandémie et 6189 en sont mortes.

En conférence de presse mercredi matin, la vice-première ministre québécoise, Geneviève Guilbault, a lancé un appel aux partis d’opposition pour leur demander d’agir de façon responsable dans ce contexte de pandémie .

Affirmant qu’il était normal l’opposition critique le gouvernement, elle a cependant jugé irresponsable de remettre en question l’adhésion des Québécois aux mesures sanitaires qui sont en place, critiquant notamment le fait que le Parti libéral aurait « insinué ou de présumé de troubles à la paix sociale » mardi.

C’est bien beau de vouloir faire de la politique et marquer des points partisans, mais je pense que dans le contexte que l’on vit actuellement d’urgence sanitaire on doit tous agir de façon responsable dans la solidarité et dans l’unité.

La vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault