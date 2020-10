Saguenay aura son marché de Noël

On a été dans le doute longtemps, mais finalement ça va être possible de le faire, on est content de ça , se réjouit la coordonnatrice de l'Association des centres-villes de Chicoutimi, Monique Gauvin.

L'événement se tiendra du 3 au 6 décembre à la Place du citoyen. Vingt-cinq exposants seront sur place et le site pourra accueillir jusqu'à 210 personnes en même temps.

Pandémie oblige, le marché sera agrandi pour laisser plus d'espace entre les exposants et des parois seront ajoutées entre les maisonnettes. Les mesures de distanciation physique seront également appliquées et il n'y aura aucune animation sur le site.

Le père Noël ne sera pas là cette année, pas de chorale, pas de spectacle d'ouverture. Bien sûr il faut faire le deuil de tout ça, mais on a quand même un événement, alors c'est quand même positif pour nous Monique Gauvin, coordonnatrice de l'Association des centres-villes de Chicoutimi

Plusieurs marchés de Noël ont été annulés ailleurs au Québec. Selon Monique Gauvin, celui de Saguenay y échappe parce que le site est assez grand pour pouvoir respecter les mesures sanitaires.

Évidemment, l'événement n'est pas à l'abri d'une annulation si les directives de la Santé publique devaient changer au cours du prochain mois.