La recherche des contacts connaît des retards depuis l’été, selon un bénévole

Déjà à la fin du mois d'août, des traceurs de contacts rémunérés et bénévoles n'arrivaient plus à suffire à la tâche, précise Matt Mayer, qui a été bénévole pendant trois semaines au centre d'appels du centre Deer Lodge de Winnipeg, géré conjointement par Soins communs Manitoba et l'Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW).

Microbiologiste de formation, Matt Mayer est également un défenseur certifié des droits des patients. Il a été recruté pour travailler au centre d'appels du Manitoba grâce au répertoire de bénévoles créé par le gouvernement fédéral pour répondre à la COVID-19.

Il explique que son travail consistait d’abord à appeler les contacts étroits et à leur ordonner de s'auto-isoler, et ensuite à faire un suivi pour voir s'ils développaient des symptômes ou s’ils avaient été déclarés positifs à la COVID-19.

C'était beaucoup plus que ce que je pouvais gérer en une seule journée , dit-il, ajoutant que le centre n'avait pas l’intention d’embaucher plus de personnel alors même que leurs efforts de recherche des contacts prenaient du retard.

On m'a dit, non, il n'y aura pas plus de gens payés, raconte-t-il. Mais si vous connaissez des gens compétents qui pourraient faire du bénévolat, s'il vous plaît, par tous les moyens, faites-le venir, essayez de les faire venir et aider.

Ancien bénévole du centre d'appel du Manitoba pour la COVID-19, Matt Mayer dit que ses collègues ne pouvaient répondre à la demande d'informer les contacts étroits des cas positifs de COVID-19 à la fin août, un mois avant la hausse des cas dans la capitale manitobaine. Photo : gracieuseté : Matt Mayer

À ses débuts au centre d'appels du Manitoba, le 23 août, Matt Mayer a reçu la directive d'essayer de joindre des contacts étroits trois fois par jour. Ce qui est rapidement devenu deux fois par jour, puis une fois, mentionne-t-il.

Il ajoute que par la suite, il a reçu la directive de ne pas passer plus de cinq minutes au téléphone avec n’importe quel contact, quelles que soient leurs questions.

Il allègue avoir été réprimandé par des collègues rémunérés pour avoir divergé du scénario téléphonique ou pour passer trop de temps au téléphone avec des personnes.

Selon l' ORSWOffice régional de la santé de Winnipeg , le contact initial avec les personnes déclarées positives à la COVID-19 est géré uniquement par des infirmières de la santé publique et non par des bénévoles.

La santé publique refuse par ailleurs de commenter les allégations de M. Mayer en tant que bénévole, mais souligne que les scénarios téléphoniques doivent être suivis .

La présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Manitoba, Darlene Jackson, affirme que la province a décliné plusieurs offres de redéploiement de membres de son syndicat qui ne peuvent travailler en première ligne pendant la pandémie. Elle soutient que des infirmières immunosupprimées auraient accepté de faire de la recherche de contacts.

Nous plaidons depuis des mois de prendre les infirmières qui ne travaillent pas dans les hôpitaux. Elles peuvent être formées et elles peuvent faire la recherche des contacts, dit-elle. Notre suggestion a toutefois été ignorée [par le gouvernement du Manitoba].

Les autorités sanitaires insistent néanmoins sur le fait qu'elles n'avaient pas pris de retard en août et soutiennent avoir accumulé des retards dans le traçage des contacts seulement lorsque la région sanitaire de Winnipeg a connu une augmentation des cas de COVID-19.

Même pendant la hausse des cas dans la région sanitaire de Prairie Mountain, nous étions bien équipés pour effectuer la recherche des contacts en temps opportun , indique Bronwyn Penner Holigroski, porte-parole de l' ORSWOffice régional de la santé de Winnipeg .

Les autorités sanitaires surveillent la capacité du Manitoba à mener des enquêtes sur les cas et à aviser les contacts le plus rapidement possible , peut-on lire dans un communiqué. Le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin, a insisté lundi sur le fait que la province avait augmenté ses effectifs pour le traçage de contacts.

Selon le Dr Roussin, le suivi des contacts est en phase de rattrapage. Des ressources ont été déployées au cours de la fin de semaine, a-t-il précisé.

Le ministre de la Santé, Cameron Friesen, avait annoncé que la province allait augmenter la capacité de dépistage et avait choisi la Croix-Rouge pour fournir des services supplémentaires dans la recherche des contacts.

Jusqu'à 50 employés de la Croix-Rouge s'ajouteront à l'effectif provincial d'ici quelques semaines, a précisé mardi le ministre.

La province refuse de dire combien de personnes elle emploie en ce moment pour le traçage de contacts. Selon la santé publique, le nombre fluctue en fonction du nombre de cas et du partage du personnel entre les régions sanitaires.

Avec les informations de Bartley Kives