Soulagé, François Roussy demande des réponses quant aux procédures contre lui

L'ancien maire de Gaspé, François Roussy, estime que les procédures judiciaires contre lui auraient pu se terminer plus tôt dans le dossier de Nathalie Normandeau et de ses coaccusés.

François Roussy dit ignorer pourquoi il n'a pas eu droit à une enquête préliminaire, une étape qui fait normalement partie du processus judiciaire lors d'une accusation criminelle.

Ce n’est pas normal qu’on nous arrête avec deux chefs d’accusation et que, quelques mois plus tard, non seulement on nous empêche d’avoir l’enquête, mais on augmente le nombre de chefs d’accusation. Il y a quelque chose de louche , avance-t-il.

L'ex-maire de Gaspé François Roussy au palais de justice de Québec, en 2017. Photo : Radio-Canada

Il espère maintenant que l'enquête du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) permettra de faire la lumière sur cette histoire.

Pour l'instant, des extraits de la décision du juge Perreault sont encore caviardés et le seront au moins jusqu'au 21 décembre prochain, pour respecter l'enquête du BEIBureau des enquêtes indépendantes , selon M. Roussy.

L’ancien maire de Gaspé estime néanmoins que le soutien que la population gaspésienne lui a offert pendant ces quatre années de procédures témoigne de son innocence.

Si j’avais fait de la magouille, ça se saurait. Les gens auraient levé la main pour confirmer que c’était vrai. Ce n’est pas ce que j’ai senti dans la communauté. François Roussy, ancien maire de Gaspé

Il ajoute que ce soutien, et celui de ses anciens collègues, lui a permis de passer à travers les quatre dernières années.

Complètement lavé de toute accusation, M. Roussy veut maintenant redonner à ceux qui l’ont appuyé, en investissant notamment dans les enjeux de pénurie de logements et de développement économique régional.

On construit deux triplex, on va en construire d’autres au printemps prochain. J’ai aussi un partenaire dans le domaine de la pêche. C’est ma façon de contribuer au développement de ma région , souligne-t-il.

L’ancien maire de Gaspé exclut toutefois un retour en politique à court terme.

Je ferai toujours de la politique quand même en m’occupant de dossiers plus locaux ou régionaux sans être nécessairement un élu , conclut-il.

Le directeur des poursuites criminelles et pénales a annoncé cette semaine qu'il ne porterait pas en appel les procédures criminelles contre l’ancienne vice-première ministre du Québec, Nathalie Normandeau, et ses coaccusés, dont faisait partie François Roussy.