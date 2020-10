Logements abordables : 17 M$ pour Edmonton, 24 M$ pour Calgary

Edmonton et Calgary reçoivent un coup de pouce d’Ottawa pour créer des logements abordables rapidement. Le financement vient de la première ronde d’un programme fédéral d'un milliard de dollars.

Le maire d’Edmonton, Don Iveson, estime que les 17,3 millions de dollars octroyés à sa ville permettront de créer 74 nouveaux logements.

L’argent va bouger rapidement [...]. Notre but est de l’utiliser dans les prochaines semaines, plutôt que dans les prochains mois ou les prochaines années , déclare-t-il.

La Ville pourrait acheter une ou deux propriétés hôtelières pour construire les logements, ou encore construire des logements modulaires. Elle a demandé l’aide de l'organisme Homeward Trust pour choisir les infrastructures qui répondraient le mieux aux besoins de la population. Les logements seront confiés à des agences d’aide au logement.

Il s’agit, selon le maire, d’un excellent premier pas dans le plan de la Ville pour mettre fin à l’itinérance.

La Ville de Calgary reçoit 24,6 millions de dollars, qu'elle compte utiliser pour créer 100 nouveaux logements.

Dans un message Twitter, le maire Naheed Nenshi affirme qu’il fait depuis longtemps pression sur les gouvernements pour créer une stratégie d’accès rapide au logement et qu’il est heureux d’avoir été entendu.

Mais Calgary a besoin de plus d’aide, maintenant [...] nos besoins sont six fois plus grands que cela , ajoute-t-il.

Au total, 500 millions de dollars ont été distribués au cours de la première phase du programme fédéral.

Sommes versées aux principales grandes villes : Toronto: 203,3 M$

Montréal: 56,8 M$

Vancouver: 51,5 M$

Ottawa: 31,9 M$

Calgary: 24,6 M$

Edmonton: 17,3 M$

Surrey: 16,4 M$

Winnipeg: 12,5 M$

Halifax: 8,7 M$

L’argent a été réparti en fonction des besoins et des coûts moyens de logement dans chaque ville.

Une deuxième ronde de 500 millions de dollars sera également distribuée prochainement, en fonction des projets proposés par chaque Ville.

Avec des informations de Natasha Riebe