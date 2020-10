Plaidoyer pour un meilleur partage des redevances issues des ressources naturelles

Ils résument leur propos dans une lettre ouverte envoyée aux médias.

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, Denis Trottier a rappelé que, bien que le sujet était déjà d’actualité il y a 40 ans, il est toujours pertinent et important.

Il explique que les redevances perçues pour l’utilisation des ressources naturelles vont directement au Fonds des générations du Québec pour éponger la dette. Il maintient que les sommes qui composent ce fonds proviennent principalement de ces redevances.

Dans notre région, il y a aux alentours de 218 millions de dollars annuellement qui va directement dans le coffre du Fonds des générations, renchérit Denis Trottier. Si on fait une moyenne par habitant, on voit que 789 $ par résident du Saguenay-Lac-Saint-Jean est versé au Fonds, alors que dans le reste du Québec, c’est 88 $. Dans sa lettre, il précise se baser sur une étude de la firme Groupe performance stratégique (GPS) pour avancer ces chiffres.

J’ai toujours pensé que ce sont les régions qui finançaient les grands centres et là, on a un exemple de plus. Il faut que ça arrête.

Denis Trottier, cosignataire de la lettre