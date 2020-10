Le tribunal retourne à son ancien emplacement à Thunder Bay

Le tribunal déménagera à son ancien emplacement de la rue Camelot, qui a fermé à la suite de l'ouverture du nouveau palais de justice en 2013. Depuis, l’édifice a été reconverti en hôtel.

La salle de bal de l'hôtel servira à nouveau de salle d'audience, car les loges des jurés et l'estrade des juges sont toujours en place. D'autres locaux ont été réservés pour les chambres judiciaires et d'autres pour les avocats et le personnel.

Nous sommes confiants que nous serons en mesure de mener la plupart, sinon la totalité, des procès et des audiences en personne à partir de début novembre. Certaines procédures devront peut-être être ajournées ou être tenues à distance via Zoom , indique un avis de la Cour supérieure de justice.

Le palais de justice de Thunder Bay a été fermé après un incendie dans la salle électrique du septième étage le 4 octobre. Un porte-parole du ministère du Procureur général a indiqué que le bâtiment avait subi des dégâts d’eau.

Avec les informations de CBC