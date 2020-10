De nouvelles mesures d’aide pour les entreprises de Sherbrooke

La première mesure est un service d’accompagnement pour les entreprises qui souhaitent effectuer une transition numérique. Le service est intitulé La Boussole numérique.

C’est pour aider les entreprises à optimiser l'utilisation du web, a expliqué le directeur général de Commerce Sherbrooke, Charles-Olivier Mercier, en entrevue à l’émission Par ici l’info. Ce n’est pas facile de s’y repérer et de faire les bons choix.

Ce service qui sera offert gratuitement aux entrepreneurs est rendu possible grâce à un investissement de 100 000 $ de la Ville de Sherbrooke. Une trentaine d’entreprises pourraient en bénéficier.

Les entrepreneurs qui souhaitent développer de nouveaux projets peuvent aussi obtenir une aide financière par l’entremise du Fonds Pionniers. C’est pour permettre à ces entreprises de venir plus résiliente face à la crise actuelle , a souligné Charles-Olivier Mercier.

L’aide financière permettra de couvrir la moitié des dépenses engendrées, jusqu’à concurrence de 5 000 $. Ce fonds est rendu possible grâce à un investissement de 100 000 $ par la Ville.

Charles-Olivier Mercier souligne que les démarches nécessaires pour déposer sa candidature ne nécessiteront pas de nombreuses heures de travail. Pour être très honnête, ce ne sera pas difficile pour les entrepreneurs de remplir le formulaire. Faut faciliter le travail des entrepreneurs qui sont submergés et ont besoin d’accompagnement rapide , a-t-il expliqué.

Il n’y a pas de mesure plus forte que de prendre notre pouvoir d’achat et d’aller l’investir le plus possible.

Charles-Olivier Mercier, directeur général de Commerce Sherbrooke.