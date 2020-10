L’un des promoteurs clarifie ses intentions pour les églises vendues à Trois-Rivières

Or, au chapitre de ces intentions, même si tous les projets sont embryonnaires, il les a précisés mercredi matin, sous le couvert de l'anonymat, au micro de Marie-Claude Julien, à l’émission Toujours le matin.

Les visées

Dans les plans actuels, l’église Saint-Jean-de-Brébeuf, sise sur la rue des Forges, pourrait être la première à être démolie. À cet endroit, son groupe souhaite construire une résidences pour personnes âgées.

Les promoteurs sont actuellement en pourparlers avec un promoteur de Québec qui, dit-il, compte déjà 2000 places dans ce secteur d’activité. Selon ses dires, ce promoteur de Québec souhaitait d'ailleurs débuter les travaux cet automne, à défaut de quoi d’autres sites pourraient être privilégiés, mais on va faire ça dans le règles de l’art , dit-il.

À l’église Notre-Dame-des-Sept-Allégresses, on mise sur une clinique médicale combinée à une pharmacie, un projet qui se ferait avec une bannière déjà connue et qui, selon lui, répond à un besoin dans ce secteur de la ville. Or, dans ce cas précis, il aimerait que la façade de l’église soit conservée.

On est en pourparlers à cet effet, dit-il. La structure de l’église est en train de s'effondrer, elle ne tient que par des colonnes de soutènement temporaires, mais la façade est très belle. On tente de la préserver. Est-ce que que ça va demeurer comme ça? Ça va dépendre des coûts.

Quant au contenu de cette église, que l’on pense aux lustres, aux toiles ou à l’orgue qui appartenait jadis à J.Antonio-Thompson, il précise que tout le contenu intérieur de l’église demeure la propriété de la fabrique. Les décisions se prendront donc à cette instance.

Pour Jean-XXIII, il est déjà acquis qu’on ne démolira pas l’église. On avait plutôt prévu réaménager les lieux et y installer un centre de la petite enfance, mais dû à la pandémie, c’est sûr que ça a ralenti un peu les choses , souligne-t-il.

Enfin, du côté de l'église Sainte-Marguerite, on souhaite la création de nouveaux logements sociaux. On est en pourparlers très actifs avec une organisation qui s’occupe de logements sociaux à Trois-Rivières qui nous a sollicités pour établir un projet qu’on pourrait faire d’un commun accord , dit-il, tout en précisant que ce projet est encore embryonnaire.

Besoin de temps

Le promoteur constate que plusieurs questions sont soulevées quant aux projets qui remplaceront les églises dans le décor trifluvien. S’il comprend le questionnement, il note que son groupe a besoin de temps pour faire les choses correctement.

On ne veut pas mettre la charrue en avant des boeufs. On fait dans les temps qu’on peut. On est propriétaires depuis jeudi… L'un des promoteurs qui ont acheté cinq églises de Trois-Rivières

Le promoteur souligne qu’avant d’aller davantage de l’avant avec les négociations pour tous ces projets, il devait suivre les étapes préliminaires, soit présenter les projets à la Ville de Trois-Rivières et attendre que l'évêque donne son aval à la vente des bâtisses.

Même si ça se négocie depuis six mois avec la fabrique, tout s’est fait en dedans de deux semaines , précise-t-il.

Rassurer les citoyens

Le promoteur comprend qu’à Trois-Rivières, certaines expériences du passé peut susciter des craintes. Il cite en exemple l’église Saint-Philippe. Or, le prix du terrain ne couvrait pas le prix de la démolition. Ce n'est pas le cas (avec les églises présentes). On est prêt à déposer des cautions et on va le proposer , dit-il. On ne s’en vient pas déshabiller des églises comme ça...

Quant à l’anonymat des promoteurs, il souligne que cette décision de ne pas s’afficher pour le moment répond au contexte, ce qui inclut les nombreuses sollicitations qu’ils reçoivent de la part d’autres promoteurs intéressés, mais aussi la grogne des citoyens, qui s’est manifestée notamment par des graffitis et des églises placardées en guise de protestation.