Le fonds Joséphine Bacon voit le jour

Cette initiative de la cinéaste Kim O'Bomsawin mobilisera des bourses reçues pour son film primé Je m’appelle humain qui met en vedette la poète innue.

Selon Kim O’Bomsawin, il allait de soi de nommer un fonds dédié à la réappropriation culturelle des Innus en l’honneur de Joséphine Bacon.

Le fonds Joséphine Bacon, c’était pour moi tout naturel. D’autant plus que le rêve de Joséphine c’est vraiment la transmission et que de plus en plus de jeunes se réapproprient leur histoire et leur culture.

Kim O'Bomsawin, cinéaste