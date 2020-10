Ubisoft et Netflix s’unissent pour adapter Assassin’s Creed en séries télés

Les deux entreprises en ont fait l'annonce aujourd’hui par communiqué mardi, en précisant que la première série en développement sera une adaptation spectaculaire en prises de vues réelles qui bousculera les conventions du genre .

Nous sommes heureux de nous associer à Ubisoft et de transposer à l’écran les intrigues complexes et riches dont Assassin’s Creed s’est fait la spécialité. Peter Friedlander, vice-président des séries originales chez Netflix

Depuis 2007, que ce soit à travers l’Égypte, la Grèce antique ou la Révolution française, la franchise revendique plus de 150 millions de jeux vendus. Elle mise aussi sur un design poussé, proche de la réalité, impliquant d’importantes recherches de la part de spécialistes de l’histoire.

La saga a été adaptée en BD ainsi qu’au cinéma en 2016, illustrant la stratégie d’Ubisoft de transposer ses jeux sur d’autres supports. Près d’une dizaine de films et séries tirés de ses jeux sont prévus dans les prochaines années, parmi lesquels figurent Les lapins crétins et Just Dance.