Lac-Saint-Jean-Est : l’endroit au Québec le plus touché par la COVID-19

Avec un peu plus de 344 cas actifs par 100 000 habitants à l’heure actuelle, le secteur de Lac-Saint-Jean-Est arrive en première position des réseaux locaux de services (RLS) du Québec quant au nombre d'infections à la COVID-19. À travers ces données, l' INSPQInstitut national de santé publique du Québec révèle que le virus est plus actif dans ce secteur que n’importe où ailleurs dans la province.

La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est toujours en zone orange, mais la hausse du nombre de cas positifs préoccupe le directeur régional de la santé publique, le Dr Donald Aubin.

On a des discussions tous les jours entre directeurs de la santé publique et, tous les jours, on analyse région par région. Oui, effectivement, il y a une progression chez nous , stipule le Dr Aubin.

Il rappelle toutefois que la semaine dernière, la région avait connu une hausse similaire en début de semaine et que la courbe était ensuite redescendue.

On veut savoir si c’est un effet, si c’est similaire à la semaine passée ou si, au contraire, c’est une progression qui se poursuit et là on va devoir déterminer notre orientation rapidement , dit-il.

Le virus circule plus qu’on le pense, dit le Dr Aubin

La Ville d’Alma recense plusieurs éclosions, notamment en milieu hospitalier ou dans les écoles, mais Donald Aubin constate que le virus se transmet de plus en plus dans la communauté.

Les éclosions, on les a sous notre loupe. La communauté, c’est beaucoup plus difficile à surveiller, précise-t-il. Depuis deux jours, on voit des cas dans la communauté à travers les enquêtes épidémiologiques. Ce phénomène nous préoccupe.

Le Dr Donald Aubin reconnaît que les 24 prochaines heures seront décisives pour la région.