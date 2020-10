Tinder étend son service de vidéo

La fonction Face to Face (Face-à-Face) permet de passer en mode vidéo uniquement quand les deux Matchs ont, chacun de leur côté, activé la fonction après avoir entamé la discussion par clavardage. Cette option était testée chez certains membres d’une douzaine de pays depuis le mois de juillet.

Nous avons interrogé nos membres aux États-Unis et la moitié d'entre eux avaient déjà eu des rendez-vous en visioconférence au cours du dernier mois, hors de la plateforme Tinder. De plus, 40 % des membres de la génération Z souhaitait poursuivre en vidéo afin de savoir s'ils souhaitaient rencontrer leur "match" en personne plus tard, lorsque leur endroit préféré sera à nouveau ouvert , indiquait il y a quatre mois l’entreprise américaine pour expliquer la raison d’être de cette fonctionnalité.

Face-à-Face permet de discuter sans devoir fournir d’informations personnelles et ne fonctionne que quand la caméra détecte les visages des personnes (et non pas d'autres parties de leur anatomie). L’option a d’ailleurs été développée par le département de Confiance & Sécurité ( Trust and Safety team ), note le site d’information TechCrunch.

Une enquête qui cible où ça fait mal

Il est aussi possible de rapporter à l’entreprise les comportement disgracieux de certaines personnes. Toutefois, l’enquête d’un média australien met en doute l’efficacité de ce service.

Les animateurs de l’émission radio TripleJ Hack (groupe ABC) ont ainsi reçu quelque 175 témoignages d’infractions sexuelles commises par des personnes rencontrées sur la plateforme. En tout, 48 victimes ont rapporté les faits à Tinder, mais seulement 11 ont reçu une réponse de l’entreprise, qui se défend de prendre ces comportements à la légère.

Cela n'empêche toutefois pas l’application de l’entreprise Match Group d’être en pleine croissance. Dans plusieurs pays, surfer sur Tinder est devenu le moyen de continuer à voir des gens et à alléger les effets de la distanciation sociale requise par les autorités.