Recours accru aux enseignants non qualifiés dans plusieurs conseils scolaires de l'Ontario

Avant même que la COVID-19 ne vienne chambarder notre quotidien l’hiver dernier, le réseau scolaire ontarien devait déjà composer avec une pénurie d’enseignants. Or, la crise sanitaire a exacerbé les difficultés de recrutement vécues par les conseils scolaires, qui ont recours plus que jamais à des enseignants non qualifiés.