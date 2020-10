Feu vert pour les essais cliniques du vaccin d'IMV contre la COVID-19

Bien que d’autres vaccins soient déjà dans la dernière phase des essais et pourraient être disponibles d’ici la fin de l’année, le PDG Frédécric Ors explique qu’IMV n’est pas dans la course pour être le premier vaccin .

L’entreprise cherche plutôt à développer le meilleur vaccin, celui qui sera facile à produire et qui offrira la plus longue protection. On a une technologie qui nous permet de faire qu'on a la meilleure protection possible en termes de durée , avance le gestionnaire.

Frédéric Ors, PDG de la biopharmaceutique IMV Photo : Radio-Canada

Idéalement, la protection du vaccin va être suffisamment longue pour qu'on n’ait pas à revivre la crise de la COVID-19 tous les ans ou tous les deux ans. Frédéric Ors, PDG de la biopharmaceutique IMV

IMV a reçu jusqu’à présent près de 10 millions de dollars du gouvernement fédéral pour le développement de son vaccin. Spécialisée en oncologie, l’entreprise avance que son vaccin contre la COVID-19 pourrait aussi offrir une meilleure protection aux personnes les plus vulnérables, comme les personnes âgées et les patients immunosupprimés.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Les laboratoires d'IMV sont situés à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Photo : Courtoisie / IMV / Michael Branscom

Fait de synthétique

Frédéric Ors souligne que le vaccin développé dans les laboratoires de l’entreprise à Halifax est entièrement synthétique ce qui permet de produire beaucoup de doses rapidement dans à peu près n’importe quelle usine qui fabrique déjà des médicaments.

Monter à des échelles de production de milliards de doses, ce n'est pas un enjeu pour la technologie qu'on utilise. Frédéric Ors, PDG de la biopharmaceutique IMV

Pour le lancement des essais cliniques, IMV travaille déjà avec des usines au Canada, aux États-Unis et en Inde.

Les essaies cliniques de phase un et deux seront réalisés sur quelque 600 volontaires et devraient s’échelonner jusqu’au mois de mars. Si tout se passe bien, la phase trois des essais sera lancée tout de suite après et les premiers vaccins pourraient être sur le marché à l’automne 2021.