Des locataires dénoncent les pratiques discriminatoires de propriétaires à Moncton

La pénurie de logements abordables dans la région de Moncton, au Nouveau-Brunswick, frôle la crise. Des gens qui travaillent à temps plein n'arrivent pas à trouver un logement à prix raisonnable, et doivent parfois même ajouter un emploi à temps partiel pour pouvoir joindre les deux bouts.

Les embûches ne se sont toutefois pas toutes financières. Une mère monoparentale a essuyé de nombreux refus de propriétaires puisqu'elle a un enfant.

Sophie Doucette est la directrice générale du Lieu historique national du Monument-Lefebvre de Memramcook. Elle et sa fille ont perdu leur appartement lors d'un incendie sur la rue Gauvin le 19 septembre. Un mois plus tard, elle est toujours à l’hôtel.

Elle explique que beaucoup d'immeubles se décrivent comme étant pour adulte seulement ou bien pour personne plus âgée .

Ce qui est devenu le plus frustrant en fait, c’est quand il y avait des endroits qui refusaient les enfants, mais qui acceptaient les chiens. Ça, c’était très difficile à comprendre.

Sophie Doucette affirme comprendre un peu la logique de vouloir créer des espaces pour des communautés de personnes retraitées, mais souligne qu'il serait tout de même possible de créer un équilibre , pour qu’il n’y ait pas exclusivement que cela sur le marché.

Mais le comble, selon elle, ce sont les informations personnelles que lui ont demandées des propriétaires, comme ceux de l'entreprise Killam Apartment.

Nationalité, numéro d'assurance sociale, situation familiale, salaire : il faut remplir un formulaire pour se retrouver sur la liste d’attente.

Selon Yves Goguen, professeur de droit de l'Université de Moncton, ce formulaire pose des questions discriminatoires et ne devrait pas être permis.

À savoir si on va utiliser ce formulaire-là pour discriminer, ça, c’est une autre question. Mais tout simplement se poser la question, ça va trop loin , croit-il.

Plusieurs immeubles ont aussi des listes d'attente pour leur processus de sélection, mais difficile de savoir comment est géré ce processus.

Si j’ai un enfant, est-ce que ça veut dire que j’ai quatre points de moins que la personne qui est célibataire puis qui n’a pas d’enfants ? Celui qui fait un revenu plus haut que le mien a-t-il la priorité ? , se demande Sophie Doucette.

Elle aimerait acheter une maison dans un an ou deux. Le coût des loyers de locations augmente toujours, donc j’essaie de me retirer de ce scénario-là.

Après l'incendie, Sophie Doucette s'attendait à avoir de la difficulté à se trouver un nouveau logement.

J’étais consciente que j’allais difficilement pouvoir trouver quelque chose d'équivalent au même prix que je payais, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit une aussi grosse différence , dit-elle.

C'est inquiétant. Je me dis, je ne suis pas parmi la population la plus vulnérable. Comment des mères de famille monoparentales, qui travaillent au salaire minimum, et ont deux ou trois emplois font-elles pour joindre les deux bouts, quand moi j'y arrive difficilement avec une carrière professionnelle ?

Sophie Doucette, mère monoparentale de la classe moyenne