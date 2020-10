Des propriétaires de logements manifestent leurs frustrations à Sudbury

Raymond Goulet, le président de l’Association des propriétaires du Grand Sudbury, affirme que les manifestants souhaitent attirer l’attention sur les mauvais locataires et les temps d’attente démesurés avant d’être entendus par la CLICommission de la location immobilière .

Barbara Carpenter tente d’évincer un locataire, qui a fortement endommagé son appartement, depuis un an.

Tout comme les autres locateurs qui ont participé à la manifestation, Mme Carpenter lance un appel à l’aide. Donnez-nous notre audience, s’il vous plaît.

Carole Legault a déménagé en Ontario en mai dernier. Elle se dit horrifiée par le manque de droits des propriétaires [dans la province]. C'est ridicule.

Mme Legault, à la retraite, compte sur sa deuxième maison pour obtenir un revenu complémentaire à sa pension.

On achète une maison, on veut louer à des gens, mais on est "prisonniers". Ils font ce qu’ils veulent, ils refusent de payer leur loyer et on ne peut même pas les forcer.

Carole Legault, locatrice