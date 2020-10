Le Parti vert du Manitoba lance une course à la direction qui se tiendra en ligne du 12 au 26 novembre. James Beddome, chef du parti depuis 2008, et Andrea Shalay, chef adjointe, sont les deux candidats en lice.

Les résultats seront annoncés lors de l'assemblée générale annuelle du 28 novembre.

James a été relativement peu contesté en tant que chef du parti. La dernière fois que quelqu'un d'autre s'est présenté, c'était en 2014 , a déclaré le président du Parti vert, David Nickarz, dans un communiqué.

J'ai aimé travailler avec Andrea en tant que chef adjointe, et bien que j'espère finalement réussir la course à la direction, je me réjouis de continuer à travailler avec Andrea dans un sens ou dans l'autre , dit M. Beddome.

Andrea Shalay a une maîtrise en science politique. Selon le Parti vert, cela lui a permis de travailler dans des organisations à but non lucratif, des petites entreprises et auprès d’entrepreneurs.

La candidate souhaite pouvoir utiliser la technologie pour trouver de nouvelles façons d'engager les membres et le public.

C'est un bon moment pour du changement. Les députés veulent se sentir connectés et capables de faire la différence. Je veux bâtir la base à travers le Manitoba, favoriser la communauté et élever une nouvelle génération de bâtisseurs de changement Andrea Shalay, chef adjointe du Parti vert du Manitoba

Les électeurs qui désirent voter doivent s’inscrire au parti avant de choisir leur candidat.