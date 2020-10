Les Appendices arrivent sur ICI Tou.tv le 12 novembre

Après trois ans d’absence du petit écran, Les Appendices seront de retour le 12 novembre, mais sur ICI Tou.tv Extra cette fois-ci, et non à Télé-Québec.

Sur Facebook, le groupe de comédiens et comédiennes a publié mardi une photo accompagnée du mot Ouiiiiiiiiiiiiiiiii . Sur le cliché, on voit Julien Corriveau, Anne-Élisabeth Bossé, Jean-François Chagnon, Dave Bélisle, Sonia Cordeau, Dominic Montplaisir et Jean-François Provençal poser aux côtés d’un homme entièrement vêtu d’une combinaison moulante verte.

Aucune autre information n’a filtré au sujet du retour de ces spécialistes de l’humour absurde, notamment connu pour leur vidéoclip J’ai faim plus que Alain.

Lancée en 2009, la série Les Appendices a été diffusée pendant neuf saisons à Télé-Québec. Deux émissions spéciales ont également été présentées en 2017 et en 2018.

En mars dernier, le groupe a également publié, sur YouTube, une chanson sur les services non essentiels en cette période de pandémie.