Procès de Stéphanie Frenette : des experts pointent un traumatisme crânien non accidentel

Mardi matin, le médecin du Centre hospitalier de l'Université Laval (CHUL) a écarté la possibilité qu'une infection soit responsable des séquelles subies par le bambin de 23 mois.

S'il admet que les hémorragies au cerveau et à la rétine peuvent apparaître lors d'une infection, il explique que la présumée victime n'a jamais présenté les deux phases de convulsions que la littérature médicale impose dans de telles situations.

Après une série de questions posées au témoin par l’avocat de la défense, le juge Michel Boudreault a senti le besoin de demander au médecin s’il était raisonnable de penser que le bambin n’était pas bien trois jours avant le 20 février, jour où l’enfant a été conduit d’urgence à l’hôpital.

Son père avait témoigné que l’enfant avait vomi deux fois et qu’il tombait sur le côté au centre d’amusement Savana le vendredi précédent. Le spécialiste a répondu qu’il est raisonnable d’en déduire qu’il se portait mal, bien qu’il ait plusieurs fois refusé de faire un lien entre une possible infection et ces événements.

Lundi, une pédiatre spécialisée dans la protection de l'enfance, Sylvie Béliveau, avait expliqué comment elle avait constaté que le garçon avait été victime d'un traumatisme crânien non accidentel, plus communément appelé le syndrome du bébé secoué. La spécialiste disait avoir écarté toute autre cause possible pour les lésions constatées au cerveau de l'enfant avant d’en arriver à ce diagnostic. Elle avait expliqué qu'il s'agissait du diagnostic le plus probable, bien qu'il soit possible que plus d'un événement ait causé de tels dommages.

Pour sa part, une ophtalmologiste pédiatrique avait expliqué avoir constaté une cinquantaine d'hémorragies à la rétine de chacun des yeux de l’enfant. Elle associait ces lésions à des accélérations et décélérations rapides de sa tête.

Témoignage retenu en partie

Par ailleurs, le juge Michel Boudreault a accepté très partiellement le témoignage incriminant d'une ancienne employée de Stéphanie Frenette.

L'assistante éducatrice Marie-Ève Perreault a raconté comment Stéphanie Frenette a bousculé deux bambins en juin et juillet 2015. Le juge Michel Boudreault estime qu'il ne peut retenir ces deux événements comme étant des faits similaires, entre autres, parce qu'ils se sont produits deux ans avant les événements.

Le juge retient tout au plus que dans un cas, il pourrait constater un comportement indigne de la part de l'accusée. Cette dernière avait levé, brassé et assis fortement une fillette d'un an en juillet 2015.

Le juge a aussi précisé qu'il ne constate aucune signature ou répétition valable dans les gestes reprochés, ce qui atténue selon lui le poids de ce témoignage de la poursuite.

La preuve de la Couronne est maintenant close. L'avocat de la défense, Julien Boulianne, présentera ses premiers témoins, dont un autre médecin spécialiste, mercredi. Il n'a pas encore indiqué s'il entendait faire témoigner Stéphanie Frenette.

Cette dernière est accusée d'avoir causé des séquelles permanentes en secouant le garçon à sa garderie familiale le 20 février 2017.