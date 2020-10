Québec dépoussière son régime de santé et de sécurité au travail

Le gouvernement Legault a déposé mardi après-midi un projet de loi fort attendu pour mieux prévenir et réparer les lésions professionnelles.

Le ministre québécois du Travail, Jean Boulet, a présenté sur le coup de 14 h la future Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail. Le projet de loi 59 fait environ 120 pages. Son dépôt a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, moyennant la tenue de consultations particulières.

La pièce législative, qui aura pour effet de modifier huit lois québécoises, permettra notamment de moderniser la liste des maladies professionnelles, qui n'a pas été revue depuis 1985, et d'offrir une meilleure protection des stagiaires et des travailleurs domestiques. Les amendes seront également revues à la hausse.

Ses modifications à la Loi sur la santé et la sécurité du travail auront quant à elles pour effet d’étendre l’application des mécanismes de prévention et de participation des travailleurs à tous les secteurs d’activités en fonction de la taille des établissements et du niveau de risque des activités qui y sont exercées .

Elles obligeront aussi les employeurs à prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection d'un travailleur exposé sur les lieux de travail à une situation de violence physique et psychologique, incluant la violence conjugale ou familiale .

Une réforme attendue

Le projet de loi devait être déposé avant la fin de l'année 2019, puis il avait été reporté au printemps dernier, avant d'être une nouvelle fois repoussé, à cause de la pandémie de coronavirus.

Les acteurs du milieu du travail s'entendent pour dire que la pandémie a changé la donne en matière de santé-sécurité, ne serait-ce que parce qu'elle a permis de prendre conscience avec plus d'acuité des besoins en matière de prévention des maladies et infections dans les milieux de travail.

Elle a aussi fait ressortir l'importance de l'accès à de l'équipement de protection en quantité suffisante, sans compter les problèmes de santé mentale, comme l'épuisement.