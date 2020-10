Céline Dion dans un film avec Sam Heughan et Priyanka Chopra Jonas

L’acteur écossais Sam Heughan, qui interprète Jamie Fraser dans la série Outlander, ainsi que l’actrice de Bollyvood Priyanka Chopra Jonas (Quantico, The Matrix 4) en seront les vedettes principales.

Sam Heughan, lors de la première du film « Bloodshot », à Los Angeles le 20 mars 2020 Photo : Getty Images / Jon Kopaloff

La comédie romantique, dont le titre de travail est Text for You, sera réalisée par Jim Strouse (Grace Is Gone), qui en coécrit le scénario avec Lauryn Kahn.

Le long métrage est une reprise d’un film allemand de 2016, SMS Fur Dich, basé sur le roman de l’écrivaine allemande Sofie Cramer.

Il s’agit de l’histoire d’une femme qui n’arrive pas à se remettre de la perte tragique de son fiancé. Elle envoie donc des textos à son ancien numéro. Il s’avère que celui-ci a été octroyé à un homme qui vit la même situation. Les deux personnes se rencontrent et sentent que quelque chose se passe entre elles, mais n'arrivent pas à mettre le passé de côté.

L'actrice Priyanka Chopra Jonas lors des Grammy en Californie le 25 janvier 2020. Photo : getty images for the recording a / Gregg DeGuire

Dans la future version en anglais, c’est la musique et l’influence de Céline Dion qui permettront au couple de redonner une chance à l’amour.

En 1990, Céline Dion avait fait ses débuts de comédienne en tenant le rôle principal dans la minisérie Des fleurs sur la neige. Depuis, elle a joué son propre rôle dans plusieurs films et a fait une apparition dans un épisode de La petite vie.